مصر.. بيان من الداخلية بشأن شكوى سيدة من "تحرش" سائق سيارة أجرة بها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وزارة الداخلية المصرية، الاثنين، إن سيدة اشتكت من أن سائق سيارة قامت بطلبها عبر أحد تطبيقات النقل الذكى حاول التحرش بها حال توصيلها بمنطقة أكتوبر بالجيزة.

وذكرت الوزارة في بيان، عبر فيسبوك، تفاصيل الواقعة حيث قالت إنه تم كشف ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن تضرر سيدة من سائق السيارة بدعوى محاولة التحرش بها.

وأضاف البيان: "بالفحص وبسؤال الشاكية أقرت بما سبق، وأضافت أنها حال استقلالها السيارة حدثت مشادة كلامية بينها وبين قائدها لخلافات حول قيمة الأجرة المستحقة فتعدى عليها بالسب والقذف".

وتابع: "عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه وأقر بحدوث مشادة كلامية وأنكر تحرشه بها"، وذكر البيان أنه "تم إتخاذ الإجراءات القانونية".

يذكر أن مصر شهدت، خلال الشهور الأخيرة، واقعتين؛ الأولى كانت عندما قفزت فتاة تدعى حبيبة الشماع، 24 عاما، من السيارة على طريق القاهرة - السويس الصحراوي، بسبب خوفها من التعرض للاغتصاب على يد سائق "أوبر"، مما أدى إلى إصابتها بإصابات بالغة.

ودخلت الفتاة في غيبوبة استمرت أكثر من 3 أسابيع قبل أن تتوفى نتيجة الحادث، وصدر حكم للسائق المتسبب في الواقعة بالسجن 15 سنة لمعاقبته بتهمة الشروع في خطفها بطريق الإكراه وحيازة جوهر الحشيش المخدر.

وتكررت الواقعة مرة ثانية، مع محاولة سائق "أوبر" الاعتداء على فتاة مستخدما سلاحا أبيض قبل أن تقاومه الفتاة مما أدى إلى إصابتها في اليد، وألقت بعدها الشرطة القبض على المتهم، وضبطت السلاح الأبيض والسيارة المستخدمين في الواقعة، وفق بيان رسمي.

وفي المقابل، أصدرت شركة "أوبر" بيانا قالت فيه إنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة ضد السائق، بما في ذلك إيقاف حسابه على التطبيق، والتواصل مع أحد أفراد عائلة الضحية لتقديم كل الدعم الممكن، وكشفت عن تعاونها مع السلطات لتوفير جميع المعلومات اللازمة لإتمام عملية التحقيق.

وتحرك برلمانيون لتقديم طلبات إحاطة واستجوابات للحكومة، للمطالبة بإحكام الرقابة على شركات النقل الذكي بعد تكرار وقائع الاعتداء من قبل سائقين، وطالبوا بتقديم الشركات ضمانات لحماية المستخدمين خلال الرحلات، منها تركيب كاميرات لمراقبة المستخدمين، وإجراء تحاليل عشوائية للسائقين وفصل من يثبت تعاطيه المخدرات.