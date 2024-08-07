دبي: إطلاق مبادرة لتقليل ساعات وأيام العمل في 15 جهة حكومية

(CNN)-- أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، الأربعاء، عن الإطلاق التجريبي لمبادرة "صيفنا مرن" الرامية إلى تقليل ساعات العمل في الجهات الحكومية المشاركة خلال فصل الصيف.

وتشارك 15 جهة حكومية في التطبيق التجريبي للمبادرة "التي تُعزز مرونة بيئة العمل من خلال تقليل ساعات العمل إلى سبع ساعات وتعليق العمل يوم الجمعة"، حسب بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وسيجري تطبيق المبادرة بداية من 12 أغسطس/آب حتى 30 سبتمبر/أيلول المقبل، لـ"زيادة سعادة ورفاهية الموظفين من خلال تعزيز الحياة الاجتماعية وزيادة الرفاه الوظيفي خلال فترة الصيف بهدف تشجيع التوازن بين الحياة العملية والاجتماعية".

وقال بيان المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن إطلاق المبادرة "يتماشى مع الاستراتيجيات والرؤى الاستشرافية للقيادة الرشيدة حول "استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033" التي تُعنى بجودة الحياة وتضع الإنسان محورًا أساسيًا لها، ما يرسّخ مكانة دبي عالميًا فـي صدارة المدن المفضلة للعيش والعمل والاستقرار".

وأشار المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، إلى أن إطلاق المباردة يجسد التزام الدائرة بـ"إيجاد بيئة عمل مرنة تدعم تحقيق التوزان بين الحياة العملية والشخصية لموظّفي حكومة دبي وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يتماشى مع رسالتنا بتمكين قطاع الموارد البشرية من خلال تطوير حلول ذكية وسياسات مرنة ومبتكرة تدعم تنافسية إمارة دبي".