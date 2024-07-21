شاهد كيف حل الحمض النووي لغز جريمة قتل حدثت قبل أكثر من 24 عامًا

بعد مرور أكثر من 24 عامًا منذ العثور على جثة امرأة في مدينة سانفورد بولاية فلوريدا الأمريكية، اعتقلت الشرطة رجلًا يُدعى غاري ديورانت، بتهمة قتله صديقته شيري هولتز في ديسمبر/كانون الأول من عام 1999.

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