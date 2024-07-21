شاهد كيف حل الحمض النووي لغز جريمة قتل حدثت قبل أكثر من 24 عامًا

شاهد كيف حل الحمض النووي لغز جريمة قتل حدثت قبل أكثر من 24 عامًامتفرقاتنشر الأحد، 21 يوليو / تموز 2024بعد مرور أكثر من 24 عامًا منذ العثور على جثة امرأة في مدينة سانفورد بولاية فلوريدا الأمريكية، اعتقلت الشرطة رجلًا يُدعى غاري ديورانت، بتهمة قتله صديقته شيري هولتز في ديسمبر/كانون الأول من عام 1999.قد يهمك أيضًا.. مطاردة في بريطانيا بعد العثور على بقايا بشرية في مدينة ثانيةجريمة هزت بريطانيا.. القبض على رجل قتل زوجة مذيع شهير وابنتيه بقوس ونشابقضية قطع رأس رجل الأعمال فهيم صالح بأمريكا.. القضاء يكشف تفاصيل جديدةقراءة المزيدأمريكاجرائمجرائم قتل