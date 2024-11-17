في حادثة مفزعة صورها شاب يدعى أليك داير أمام أحد المراكز التجارية في ولاية تكساس، قادت امرأة مخمورة الشرطة في مطاردة خطيرة. كادت أن تنتهي بكارثة.

وحاولت شرطة مدينة سان أنطونيو المساعدة في إيقاف السيارة رباعية الدفع التي تقودها أودري ماري شنايدر البالغة من العمر 37 عامًا.

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