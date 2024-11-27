قالت الشرطة إن اكتشاف بقايا بشرية داخل سيارة عُثر عليها في بركة بولاية جورجيا الأمريكية ربما يكون مرتبطًا بزوجين من نيويورك اختفيا في عام 1980.

وعُثر الجمعة على عظمة بشرية داخل سيارة من طراز "لينكولن كونتيننتال" مغمورة بالمياه، مما دفع السلطات إلى تجفيف البركة في برونزويك للبحث عن المزيد من البقايا.

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