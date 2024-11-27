العثور على مركبة تحمل بقايا بشرية في بحيرة قد يحل لغز قضية باردة منذ عام 1980.. ماذا حدث؟متفرقاتنشر الأربعاء، 27 نوفمبر / تشرين الثاني 2024قالت الشرطة إن اكتشاف بقايا بشرية داخل سيارة عُثر عليها في بركة بولاية جورجيا الأمريكية ربما يكون مرتبطًا بزوجين من نيويورك اختفيا في عام 1980.وعُثر الجمعة على عظمة بشرية داخل سيارة من طراز "لينكولن كونتيننتال" مغمورة بالمياه، مما دفع السلطات إلى تجفيف البركة في برونزويك للبحث عن المزيد من البقايا.قد يهمك أيضًا.. مشتبه به بقتل فتاة يجتاز اختبار الكذب بقضية باردة.. والحمض النووي يؤكد أنه الجاني بعد 45 سنةطلاب يساعدون بحل قضية باردة لقتل شابة في عام 1974.. ماذا فعلوا؟قراءة المزيداكتشافاتالشرطة الأمريكية