مشهد مرعب.. شاهد ما حدث لشاب وفتاة بعد خروجهما من المنزل بلحظة

مشهد مرعب.. شاهد ما حدث لشاب وفتاة بعد خروجهما من المنزل بلحظةمتفرقاتنشر الاثنين، 02 ديسمبر / كانون الأول 2024في حادثة مرعبة تعرضت لها عائلة أمريكية تسكن في مدينة أورورا بولاية كولورادو، اصطدمت شاحنة بمنزلهم بشكل مفاجئ خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.وربما كان قرار صغير قد أنقذهم من إصابة خطيرة في آخر لحظة.قد يهمك أيضًا.. سائقة كادت أن تدهس طفلا أثناء محاولته صعود حافلة المدرسة.. شاهد ما حدثلحظة قفز رجل من مقعده أثناء ركوبه لعبة "الأفعوانية".. شاهد ما دفعه لذلكمظلة محطة وقود هائلة تنهار فجأة على مركبتين للزبائن.. شاهد ما حدثقراءة المزيد