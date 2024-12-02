مشهد مرعب.. شاهد ما حدث لشاب وفتاة بعد خروجهما من المنزل بلحظة

في حادثة مرعبة تعرضت لها عائلة أمريكية تسكن في مدينة أورورا بولاية كولورادو، اصطدمت شاحنة بمنزلهم بشكل مفاجئ خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وربما كان قرار صغير قد أنقذهم من إصابة خطيرة في آخر لحظة.

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