مشهد مرعب.. شاهد ما حدث لشاب وفتاة بعد خروجهما من المنزل بلحظة

متفرقات
نشر
مشهد مرعب.. شاهد ما حدث لشاب وفتاة بعد خروجهما من المنزل بلحظة

في حادثة مرعبة تعرضت لها عائلة أمريكية تسكن في مدينة أورورا بولاية كولورادو، اصطدمت شاحنة بمنزلهم بشكل مفاجئ خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وربما كان قرار صغير قد أنقذهم من إصابة خطيرة في آخر لحظة.

قد يهمك أيضًا.. سائقة كادت أن تدهس طفلا أثناء محاولته صعود حافلة المدرسة.. شاهد ما حدث

لحظة قفز رجل من مقعده أثناء ركوبه لعبة "الأفعوانية".. شاهد ما دفعه لذلك

مظلة محطة وقود هائلة تنهار فجأة على مركبتين للزبائن.. شاهد ما حدث