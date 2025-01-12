التقطت كاميرا شبكة CNN لحظة عثور رجل على كلب ضال مصاب ملقى وسط الأنقاض بعد حريق غابات.

كان الرجل وقتها يتفقد منزل صديق له تعرض للاحتراق في منطقة ألتادينا السكنية، بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

قرر ميلر في النهاية إحضار الكلب إلى جمعية باسادينا الإنسانية على أمل منح الحيوان مستقبلًا أفضل.

وقد أكدت جمعية باسادينا الإنسانية أنها تلقت الكلب الضال وعولج من الحروق والتعرض للدخان.

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