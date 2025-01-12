رجل يعثر على كلب وسط الأنقاض المحترقة بعد حرائق غابات.. شاهد ما فعلهمتفرقاتنشر الأحد، 12 يناير / كانون الثاني 2025التقطت كاميرا شبكة CNN لحظة عثور رجل على كلب ضال مصاب ملقى وسط الأنقاض بعد حريق غابات.كان الرجل وقتها يتفقد منزل صديق له تعرض للاحتراق في منطقة ألتادينا السكنية، بولاية كاليفورنيا الأمريكية.قرر ميلر في النهاية إحضار الكلب إلى جمعية باسادينا الإنسانية على أمل منح الحيوان مستقبلًا أفضل.وقد أكدت جمعية باسادينا الإنسانية أنها تلقت الكلب الضال وعولج من الحروق والتعرض للدخان.للمزيد شاهد أيضًا: حريق يستعر في هوليوود وأوامر بإخلاء إلزامي.. حرائق لوس أنجلوس تتمدد وتقتل 5 أشخاصوشاهد أيضًا: حولت المباني إلى رماد.. مشاهد جوية تُظهر آثار الدمار بسبب حرائق غابات لوس أنجلوسوقد يهمك أيضًا: مع استمرار اشتعالها.. لقطات ليلية تم توثيقها بتقنية الفاصل الزمني لحرائق الغابات في لوس أنجلوسقراءة المزيدأمريكاالحيواناتحرائق الغاباتحوادثحيوانات أليفةكاليفورنيا