هل تعرفون السر الذي يعزز حياتكم الجنسية؟ إليكم نصيحة هذا الثنائي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد تكون النصيحة الخالدة للأزواج حول أهمية التواصل عندما يتعلق الأمر بالجنس، قديمة قِدَم الفعل ذاته.

وقالت فانيسا مارين، 39 عامًا، اختصاصية علاج الزواج والأسرة المتخصصة في العلاج الجنسي، والمؤلفة المشاركة مع زوجها كزاندر 37 عامًا لكتاب "أحاديث الجنس: المواضيع الخمسة التي ستغير حياتك العاطفية"، إننا "نقع عليها (النصيحة) في كل مقالة تقريبًا. ومفادها التحدّث عن الجنس، لكنها تنتهي عند هذا الحد".

وعلى حسابهما الشخصي على "إنستغرام"، الذي يضم أكثر من 314000 متابع، يشارك الثنائي فانيسا وكزاندر، وهما يقيمان في ولاية كاليفورنيا الأمريكية الكثير عن حياتهما.

وأشارت فانيسا، التي كانت متردّدة بداية بالكشف عن تفاصيل علاقتها الحميمة على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أنه كان لديها شعورًا بأنها قادرة على تولي زمام المبادرة، قائلة: "أدركت أن حياتنا الجنسية استمرّت بالتحسّن".

وبدأ المتابعون على صفحتهما بإخبارهما أن ما يشاركانه يسهّل تواصلهم مع شركائهم، ما جعلهم أقرب في السرير وأكثر من ذلك.

وبالمثل، بدأت "أحاديث الجنس" تبتعد عن النصائح العامة والغامضة حول التواصل والجنس، لتتعمق أولاً في كيفية تناول الموضوع، والتطرق إلى العناوين الخمس التي يجب مناقشتها مع شريكك: الاعتراف، والاتصال، والرغبة، والمتعة، والاستكشاف.

وأوضحت فانيسا أنّ "موضوع الاتصال والجنس ضخم، لذا كان من المهم بالنسبة لنا حصره بأمر يبدو أنه في وسع الأشخاص السيطرة عليه لدى تناولهم هذه المواضيع الخمس".

ويقدّم الثنائي مارينز نصائحهما واستراتيجيتهما أدناه.

CNN: غالبًا ما يتساءل الأزواج عمّا إذا كانا يمارسان الجنس بشكل كافٍ؟ وهل من رقم سحري؟

فانيسا مارين: تناولنا موضوع وتيرة ممارسة الجنس في الكتاب، لأنه أحد الأسئلة الأكثر شيوعًا التي تطرح علينا. يبدو الجنس معقدًا بالنسبة لغالبيتنا في الحقيقة، ومغرٍ جدًا حصره بأمر يمكن قياسه. وسيقول الناس: "أعطني رقمًا فقط. إذا كنت أمارس الجنس مرتين في الأسبوع، فهل عندها يكون كل شيء على ما يرام؟".

ولا يوجد رقم سحري يسري على كل الأزواج. لقد عاينت أزواجًا مارسوا الجنس بضعة مرات في السنة وشعروا بالرضا والاتصال، ومارس آخرون الجنس مرات عدة في اليوم وشعروا بقلة التواصل وعدم الرضا.

كزاندر مارين: التركيز على الرقم يشتت تركيزك. وعندما تركز على جودة الجنس الذي تمارسه بدلاً من الوتيرة، فيرجح أن تجد وتيرة مرضية للشخصين.

CNN: هل جدولة توقيت ممارسة الجنس خيارًا جيدًا، أم أنّ الأمر يُعد قاتلًا للمزاج؟

فانيسا مارين: لدى الكثير منا فكرة مفادها أنّ ممارسة الجنس يفترض أن تكون تلقائية. إذا عدت حقًا بالذاكرة ونظرت إلى المراحل الأولى من العلاقة مع شريك، فستقع على الكثير من التخطيط. أنت تجدول مواعيد اللقاء، وتخصّص وقتًا لرؤية الآخر، وتبذل الكثير من الوقت والطاقة لإثارة حماستك والاستعداد للموعد.

ليس الأمر أنه كان هذا الوقت السحري، والعفوي، الذي لم يستلزم بذل أي جهد. كنّا متحمسان للجهد الذي بذلناه في ذلك الوقت. أعتقد أن جدولة الجنس تدور حول إيجاد طرق لاستعادة تلك الإثارة.

وبالطبع، إذا تعاطيت مع موعد الجنس على نحو مماثل لموعد مع طبيب الأسنان، فأنت لن تثير حماسة أحد. وإذا ضمّنته برنامجك اليومي مرفقًا بشعور بالقلق لإنجازه مثل: "أوه، يا إلهي. الأربعاء الساعة 7.. يجب أن أمارس ذلك"، عندها بالطبع لن تشعر بالمرح والإثارة.

وفي بعض الأحيان، يكون الأمر سهلاً مثل تبادل الكلمات، ربما يطلق عليه اسم "موعد ليلي"، بالطريقة التي كانت عليها الأمر في بداية العلاقة. وهذا يمكن أن يشعرك أكثر بالاهتمام والإثارة. ويقول كثيرون بعد علاقة طويلة إنّ علاقتهما تبدو مملّة وغير مثيرة.

نحن نشجّع الأزواج دومًا على استعادة هذه الذكريات وبذل جهد لقضاء أوقات ممتعة معًا. وإذا وضعت هذا النوع من الطاقة في جدولة الجنس، فقد يكون الأمر أكثر متعة.

CNN: ما هما النوعان المختلفان للدوافع الجنسية التي وصفتها؟ إذا لم يكن الثنائي لديهما تفاهم حول هذا الأمر، فهل من حل؟

فانيسا مارين: إلى حد كبير، في كل علاقة، يكون للأزواج دوافع جنسية مختلفة. ويشعر غالبيتنا أنه يفترض أن يكون الدافع الجنسي لدينا عفويًا وينبثق من العدم. وهناك الكثير من الأشخاص الذين يصنّفون أنفسهم، أو يتم تصنيفهم من قبل شركائهم، على أن رغبتهم متدنية أو معدومة، في حين أنّ الحقيقة تكمن في أنّ الدافع الجنسي لديهم سريع الاستجابة وليس عفويًا. وهذان نوعان مختلفان من الدافع الجنسي، ونحتاج إلى مقاربة الأمور بطريقة مختلفة لكل منهما.

كزاندر مارين: إذا كنت تعرف نوع كل شريك، فأنت على دراية بالطريقة الأفضل لبدء ممارسة الجنس. إذا كنت من النوع العفوي للدافع الجنسي وتعرف أن شريكك يستجيب، وتحدثتما عن ذلك، فستعرف أنه يستحسن على الأرجح عدم بدء ممارسة الجنس بالقول، "مرحبًا، هل تريد أن تفعل ذلك؟" لأنك تعلم أن شريكك يحتاج إلى أمر يستجيب له. لذلك، قد يكون من الأفضل البدء بأداء جسدي، مثل المداعبة أو التدليك، عوض محاولة الشروع بالأمر مرة واحدة.

والأمر الصعب هو عندما يكون الشخص يتمتع بأنواع مختلفة للدافع الجنسي، لكنه لم يتحدث عن ذلك مطلقًا. ويُصبح الافتراض المجتمعي العام أن الجنس يجب أن يكون عفويًا. وإذا كنت تفترض أنه كذلك فيما في الحقيقة، أنتما لا تحبذا النوع العفوي من الدافع الجنسي، فهذا هو المكان الذي تبدأ فيه المشاكل بالظهور.

CNN: كيف تشعر أن الرجال قد أسيء فهمهم عندما يتعلق الأمر بالرغبة الجنسية؟

كزاندر مارين: أعتقد أن هناك فكرة مستمرة أن الرجال يريدون ممارسة الجنس دومًا في أي مكان وفي أي وقت. أعتقد أنها فكرة ضارة عندما يفكر الشريك الرجل بذلك. وبالنسبة للرجال، نعتقد أن هذا يجب أن يكون صحيحًا؛ ونمازح بشأن الرجال الذين يرغبون بممارسة الجنس دومًا. وعندما نشعر بأننا لا نريد ذلك، ينتهي بنا الأمر بالتفكير في أننا نعاني من خطب ما، ومن ثم قد نشعر بالقلق عند الممارسة أو نعاني من انعدام الثقة، وندور في حلقة مفرغة.

فانيسا مارين: ثمة فكرة شائعة أن النشاط الجنسي لدى الرجال واضح ومباشر للغاية، وأنه معقد لدى النساء وهذا الأمر يؤذي الجنسين.

CNN: أنتما ثنائي رومانسي وينجذب أحدكما للآخر جنسيًا. كيف تمكنتما من جعل الكتاب شاملا؟

فانيسا مارين: بالطبع، توجهنا الجنسي يُنقّي رؤيتنا للعالم. لكن الشمولية كانت مهمة بالنسبة لنا عند تأليف الكتاب. فضمّنا الكتاب أمثلة عن أزواج من جميع الاتجاهات لمساعدة الجميع على الشعور باندماجهم. وإذا كنت تمارس الجنس، أو أنّ الجنس مهمًا بالنسبة لك، فهناك أمر يمكن اكتسابه من خلال هذا الكتاب. ربما تحدثت عن ذلك مسبقًا مع شريكك، وقد حدث خطأ فادح. سنقنعك في النهاية أن الحديث عن الجنس هو أفضل شيء يمكنك القيام به لحياتك الجنسية. الجميع يستحق الجنس المثير والحب الكبير.