بينما يلجأ الناس إليها عادة.. تجنب هذه الأطعمة لعلاج اكتئاب الشتاء

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كانت الأيام القصيرة وتقلبات الطقس تُشعرك بأعراض اكتئاب فصل الشتاء، حيث لا تستطيع السيطرة على مزاجك، أو فترات نومك، أو التحكم في شهيتك، فإليك 4 نصائح ستساعدك في حل مشكلتك.

ونشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، أبرز الأطعمة التي يجب تفاديها حتى تُحسّن مزاجك وتُخلّصك من الاكتئاب.

فما أبرز الأطعمة التي يجب أن تبتعد عنها؟

السكر والمواد المحفوظة والملونة

المعجنات والدقيق الأبيض

اللحوم المصنّعة ووجبات الطعام السريعة

وتنصح وزارة الصحة والسكان المصرية الأشخاص بزيادة تناول الأسماك، كما يمكنك تناول الشوكولاتة، ولكن ليس بكثرة.

وفي وقت سابق، قدمت وزارة الصحة السعودية، يتغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، 5 نصائح للاستمتاع بشتاء صحي وخالٍ من الأمراض، ومن بينها تحقيق التوازن في طعامك، والتقليل من تناول السكريات، وممارسة الرياضة بانتظام لتقوية المناعة، والحرص على تلقي لقاح الإنفلونزا، وعدم إشعال الحطب أو الفحم في مكان مغلق، وشرب الكثير من الماء لتجنب الجفاف.

وأوضحت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، أن السكريات المضافة يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية في حال استهلاكها بكميات كبيرة.

وتتمثل أبرز هذه المشاكل بزيادة الوزن (السمنة)، والإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب.

ومن المهم تجنب استهلاك المشروبات الغنية بالسعرات الحرارية، وشرب الماء بدلًا من ذلك.

ويجب الحرص على تناول أطعمة صحية مثل الفاكهة، والخضار الطازجة، والأرز الأسمر، والفاصولياء، والأسماك، والعدس.

ويمكن أيضًا تناول المكسرات، والجبن قليل الدسم، والرقائق المقرمشة قليلة الصوديوم، والخضار مع التغميسات، أو الزبادي مع الفاكهة الطازجة.