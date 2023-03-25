نصائح غذائية لإعداد طبق صحي ومفيد من حلوى "زنود الست"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تشتهر حلوى "زنود السّت" في بلاد الشام، لا سيّما خلال شهر رمضان والأعياد. وتتكّون من عجينة البقلاوة المقرمشة، ملفوفة ومحشوة بالقشطة والمهلبية، وتُزيّن بالقطر والفستق الحلبي.
من أجل إعدادها بطريقة صحّية ومغذّية، تقدّم اختصاصية التغذية العلاجية، دينا جمال قشطة، بعض النصائح، إليكم ما هي:
- استخدام قشطة وحليب قليلَي الدسم بدل من كاملَي الدسم، لاحتوائهما على 50 سعرة حرارية أدنى.
- إعدادها بالفرن أو باستخدام القلاية الهوائية بدلاً من القلي العميق بالزيت، لتقليل كمية الدهون المتناولة. سيساعدك ذلك على تجنّب السمنة، وأمراض القلب، وبعض أمراض السرطان.
- استبدال القطر بشراب القيقب النقي الغني بمضادات الأكسدة، الذي يحتوي على العديد من العناصر الغذائية كالزنك، والمغنيسيوم، والكالسيوم، والبوتاسيوم، إضافة إلى احتوائه على نصف سعرات القطر الحرارية تقريباً.
- أخيراً، يُنصح بعدم الإفراط في الكمية المتناولة والاكتفاء بإصبعين لا أكثر.