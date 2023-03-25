نصائح غذائية لإعداد طبق صحي ومفيد من حلوى "زنود الست"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تشتهر حلوى "زنود السّت" في بلاد الشام، لا سيّما خلال شهر رمضان والأعياد. وتتكّون من عجينة البقلاوة المقرمشة، ملفوفة ومحشوة بالقشطة والمهلبية، وتُزيّن بالقطر والفستق الحلبي.

من أجل إعدادها بطريقة صحّية ومغذّية، تقدّم اختصاصية التغذية العلاجية، دينا جمال قشطة، بعض النصائح، إليكم ما هي: