في رمضان.. إليك قائمة بما يجب عليك القيام به وتجنبه أثناء السحور

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعتبر وجبة السحور خلال شهر رمضان من وجبات الطعام التي لا يجب تفويتها بحسب رأي بعض خبراء التغذية، إذ تمنع هبوط مستوى السكر في الدم، والشعور بالجوع، والإعياء، والصداع أثناء الصيام، كما أنها تخفّف من الشعور بالعطش الشديد.

وتناول الحساب الرسمي لهيئة الصحة بدبي بتغريدة على موقع "تويتر" بعض النصائح المتعلقة بهذه الوجبة المهمة.

ما يجب عليك الالتزام به أثناء وجبة السحور:

  • حاول أن تكون وجبة سحورك صحية وأن تحتوي على العناصر الغذائية المهمة
  • تناول شوربة الشوفان مع الخضار، وصدر دجاج منزوع الجلد، ونصف كوب من اللبن منخفض الدسم، و3 حبّات من التمر، وكوبًا من الماء. ويُعد هذا مثالاً على وجبة سحور صحية

ما يجب عليك تجنبه أثناء وجبة السحور:

  • تقديم موعد السحور ليكون في وقتٍ مبكّر من الليل بدلاً من وقته الطبيعي قبيل موعد صلاة الفجر
  • تناول وجبات الطعام السريعة المليئة بالدهون والسكريات
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