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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يرتبط الاحتفال بشم النسيم بمجموعة من الأطعمة التقليدية التي انتقلت من المصريين القدماء عبر العصور لتفرض نفسها على أعياد الرّبيع فى أنحاء العالم، بحسب الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستعلامات في مصر.

وتشمل قائمة الأطعمة المميزة لمائدة شم النسيم، البيض، والفسيخ (السمك المملّح)، والخَسُّ، والبصل، والملانة (الحُمُّص الأخضر)، وكلها أطعمة مصرية كان لها معنى ومدلول عند المصريين القدماء.

وبهذه المناسبة، تناول الحساب الرسمي لوزارة الصحة المصرية بتغريدة عبر "تويتر" بعض التّحذيرات الصحيّة بشأن بعض الوجبات التقليديّة التي يجب على أصحاب الأمراض المزمنة تجنّبها.

ويجب على أولئك الأشخاص، وخصوصًا مرضى الضغط المرتفع، ومرضى الكِلى، الامتناع عن تناول الفسيخ والرّنجة لاحتوائهما على نسبة عالية جدًا من الملح.

وتحدّثت وزارة الصحة المصرية عن تناول البيض عبر مقطع فيديو شاركته بتغريدة عبر "تويتر".

ومن المعروف أن صفار البيض غني بالكولسترول، ولذا يُنصح مرضى القلب بالاعتدال عند تناوله.

ويُفضّل أن يتم سلق البيض بدلاً من قليه، مع الحرص على الاكتفاء بتناول بيضتين أو 4 بيضات خلال الأسبوع.

ووفقًا لما ذكرته الهيئة العامة للاستعلامات بمصر، بدأ البيض بالظهور على موائد أعياد الربيع مع بداية احتفال المصريين بعيد شم النسيم، إذ يرمز إلى خلق الحياة من الجماد عند المصريين القدماء.

وأصبحت الأسماك المملحة ضمن الوجبات التقليدية في هذه المناسبة خلال عهد الأسرة الخامسة، مع بدء الاهتمام بتقديس النيل.

ويرمز تناولها في تلك المناسبة إلى الخصوبة، والبهجة المصاحبة لموسم الحصاد.