إزالة السموم من الدم..7 نصائح للحفاظ على صحة الكلى

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نشر الأحد ، 23 ابريل / نيسان 2023

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ​يُصيب مرض الكلى المزمن 1 من كل 10 أشخاص بالغين في جميع أنحاء العالم، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة السعودية.

وإذا تُرِك المرض من دون علاج، فيمكنه أن يكون مميتًا.

وتنطوي الوظيفة الأساسية للكليتين في الجسم، وهما بحجم قبضة يديك تقريبًا، على إزالة السموم من الجسم، كما أنّهما تساهمان في التحكم بضغط الدم، وإنتاج خلايا الدم الحمراء، والحفاظ على صحة العظام.

وأوضح الحساب الرسمي لتجمع القصيم الصحي بتغريدة على "تويتر" كيفية الحفاظ على صحة الكلى بعدة طرق:

حافظ على صحة الكلى بهذه الخطوات:

اشرب كمية كافية من الماء بمعدّل 3 لترات يوميًا

تجنّب الإفراط في تناول منتجات البروتينات لبناء العضلات

اخضع للفحصٍ السنوي لوظائف الكِلى

تجنّب التدخين

قلّل كمية الملح التي تستهلكها

تجنّب الإفراط في استخدام مسكنات الألم والأدوية الشعبية

تناول الفاكهة والخضار بشكلٍ يومي

تذكّر، قد يؤدي حدوث تغييرات أو تلف في كليتيك إلى فشلهما، وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC).

وفي حالة فشلهما، سيكون من الضروري تصفية الدم (أي الخضوع لغسيل الكلى) عدّة مرّات في الأسبوع.

وقد تحتاج أيضًا إلى إجراء عملية زرع الكِلى.