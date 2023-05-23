من بينها أصناف الصابون القوية.. كيف تتجنب أعراض الربو؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل لديك إصابة بمرض الربو، وتشعر أحيانًا بتفاقم أعراض حالتك الصحية، من دون أن تعرف السبب؟ وفي الواقع، رُبما تُعرّض نفسك لمُهيّجات المرض عن غير قصد.

ونشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، بمنشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، أبرز 5 أشياء يجب الابتعاد عنها لتجنب أعراض الربو.

ما هي؟

أصناف الصابون القوية والعطور

الدخان والأبخرة

فراء وريش الحيوانات

الغبار

العشب ولقاح الأشجار

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن مرض الربو يُصيب جميع الأعمار، وخاصة الأطفال والمراهقين.

ويُعتبر من بين أحد الأمراض المزمنة التي تُصيب الجهاز التنفسي، وتحديدًا الشعب الهوائية، المسؤولة عن دخول وخروج الهواء من الرئتين.

وبسبب انسداد الشعب الهوائية أو تضيّقها، يشعر المريض بصعوبة وضيق في التنفس، أو ما يُسمى بـ"نوبات الربو".

هل يوجد حل أو علاج لمرض الربو؟

وكشفت وزارة الصحة السعودية أنه لا يوجد علاج يشفي تمامًا من المرض، إذ تُعتبر هذه الحالة من الأمراض المزمنة المستمرة، التي تستطيع التحكم فيها والسيطرة عليها.

وباتباع خطوات بسيطة، يمكنك الوقاية من إصابتك بنوبات الربو

الالتزام باستخدام بخاخ الربو الوقائي بحسب وصفة طبيبك

تجنُّب مثيرات (مهيِّجات) الربو

استخدام بخاخ الربو الإسعافي وقت النوبات (الأزمات) فقط للتخلص من الأعراض

وتذكر أن بخاخ الربو الإسعافي، يُستخدم لعلاج الأعراض فقط، ولا يفيد في الوقاية أو التقليل من حدوث النوبات (الأزمات) كحال بخاخ الربو الوقائي.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة العُمانية، بمنشور عبر "إنستغرام"، بعض المؤشرات التي تشي بتحسن صحتك، عند إلمامك بالعلامات التحذيرية التي تسبق نوبة الربو، والابتعاد عن المهيجات المسببة لها، واتباع نصائح الطبيب.

وتُعد أولى هذه المؤشرات عدم معاناتك من أعراض الصفير، أو السعال، أو ضيف التنفس، وقدرتك على الاستمتاع بنوم أفضل، والمشاركة بجميع الأنشطة البدنية.