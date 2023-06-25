4 خطوات لعلاج الإجهاد العضلي خلال أداء مناسك الحج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يتعرض الحجاج للإجهاد العضلي أثناء الحج، نتيجة كثرة الحركة والتنقل لمسافات طويلة، ما يؤدي إلى ألم أو تصلُّب أو تورم يحدّ من حركة العضلة المصابة.
وأوضحت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن هناك عدد من العوامل التي تزيد من احتمالية الإصابة بالإجهاد العضلي، ويأتي من بينها:
- حمل الأشياء الثقيلة أثناء التنقل
- الجنس: تتعرض النساء للإجهاد العضلي أكثر من الرجال
- التقدم بالعمر: يتعرض كبار السن للإجهاد العضلي أكثر من غيرهم
- زيادة الوزن أو السمنة
- الخمول البدني قبل الحج وقلة لياقة العضلات
كيف تعالجه؟
وقدمت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، 4 نصائح ستُفيدك حتمًا في حال أخذتها بعين الاعتبار.
- استخدام الكرسي المتحرك لكبار السن وأصحاب أمراض الجهاز العضلي والعصبي
- الحرص على تبريد المنطقة المصابة لتخفيف الألم
- تدليك المنطقة المصابة لتخفيف الألم
- تناول المسكنات واستخدام المراهم الباسطة للعضلات (بعد استشارة الطبيب)
وأشارت وزارة الصحة السعودية عير موقعها الإلكتروني إلى أن هناك بعض الطرق لوقاية نفسك من الإصابة بالإجهاد العضلي.
ومن بينها:
- المحافظة على النشاط البدني، واستعادة اللياقة البدنية قبل موسم الحج بفترة
- أخذ الوقت الكافي للتمدّد والراحة بعد الانتهاء من أداء المناسك
- تجنب حمل الأشياء الثقيلة والسير بها لمسافات طويلة
- تناول الطعام الصحي الذي يتضمن الخضار والفاكهة، حيث تمدّ الجسم بالفيتامينات والمعادن
- انتعال أحذية مريحة مناسبة للسير
- المحافظة على وزن صحي، وتخفيف الوزن لمن يعانون من السمنة قبل موسم الحج
- الحرص على الترطيب الجيد للجسم وشرب كمية كافية من السوائل