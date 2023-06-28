الموز والبطاطا والليمون.. كيف يمكنك إطالة عمر هذه الأطعمة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عادة ما يشتري الأشخاص بعض المأكولات من السوبرماركت، ليكتشفوا أنها أصبحت غير صالحة للأكل قبل أن يتمكنوا من تناولها، مل يؤدي إلى هدر الطعام.

وأشارت دراسة تحمل عنوان "خط الأساس" أجراها البرنامج الوطني السعودي للحد من هدر الطعام، إلى أنّ نسبة هدر الغذاء بلغت حوالي 33.1% في المملكة العربية السعودية بعام 2019.

وبلغت القيمة الإجمالية للهدر على أساس الإنفاق الاستهلاكي بالسعودية حوالي 10.7 مليار دولار سنويًا، بحسب ما ذكره التقرير.

وتناول البرنامج الوطني السعودي للحد من الهدر في الطعام، وهو من برامج الهيئة العامة للأمن الغذائي، عبر منصة "لتدوم" على "تويتر" بعض النصائح التي تساعد الأشخاص في الاحتفاظ بالطعام لوقتٍ أطول، ومنها: