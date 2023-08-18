دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يبدو أن أخذ فترة استراحة للصحة النفسية قد حقّق النتيجة المرجوة مع بطلة الجمباز الأمريكية سيمون بايلز.

عادت اللاعبة الفائزة بالميدالية الذهبية الأولمبية أربع مرات إلى المنافسة، بعد توقف دام عامين، لتحرز المركز الأول في مسابقة الجمباز الأمريكية Core Hydration Classic، في 5 أغسطس/ آب.

وصرحت بايلز، في مقابلة مع شبكة CNBC، بعد الحدث الذي أقيم في قرية هوفمان إستيتس، بولاية إلينوي الأمريكية: "عملت كثيرًا على نفسي، وما زلت أخضع لجلسات علاج أسبوعية، وإنه لأمر مثير للغاية أن آتي هنا واستعيد الثقة التي كانت لدي من قبل".

في الوقت الذي انسحبت فيه من العديد من الأحداث خلال أولمبياد طوكيو في عام 2021 - بسبب إصابتها بـ"تويستيز"، وهي عقبة عقلية تتسبّب بفقدان لاعبي الجمباز الإحساس بالاتجاه في الهواء، أصبحت بايلز مدافعة عن إعطاء الأولوية للصحة النفسية.

وتشارك الدكتورة كلوي كارمايكل، اختصاصية علم النفس السريري في مدينة نيويورك، ومؤلفة كتاب "الطاقة العصبية: تسخير قوة قلقك"، ما يمكن أن نتعلمه من استراحة بايلز.

CNN: ماذا يمكننا أن نتعلم من استراحة سيمون بايلز للصحة النفسية؟

الدكتورة كلوي كارمايكل: أعتقد أن أداءها القوي يؤكد حكمة انسحابها وأخذها فترة استراحة. يبدو أنها حقًا استخدمت تلك الفترة لإعادة شحن طاقتها وأن الاستراحة كانت في خدمة نموها كرياضية ومحترفة، وهذا ما أعلنته.

الآن، إنها تظهر أنها في مكان مناسب في نظرها لتقديم أداء جيد. والدليل في الأداء ذاته.

CNN: هل هذا النوع من الاستراحة مناسب للجميع؟

كارمايكل: من المهم أن نجد التوازن الصحيح. عندما يتعلق الأمر برياضي محترف، نتحدث هنا عن شخص على الأرجح لا يعاني من نقص في الانضباط الذاتي. وعندما يشعر شخص بميل إلى الإفراط في الانضباط فإنه يحتاج إلى الانسحاب وأخذ استراحة، وهذه علامة على النضوج.

ولا يجب أن يكون الشخص مشهورًا، بعض هؤلاء الأشخاص هم أمهات. إنهم أشخاص عاديون يعيشون حياتهم اليومية، ولكنهم أشخاص يتميزون بالضمير والانضباط الذاتي والدافع الشخصي القوي.

هناك أشخاص يحتاجون، من أجل صحتهم النفسية، إلى تعلم بناء ما يسمّى بمهارات تحمل الإحباط، إن بناء المرونة وتعلم البقاء في حصة الرياضة حتى عندما تتعرق وتشعر بعدم الراحة يعد أمرا جيدا لصحتك النفسية.

هناك أشخاص آخرين يميلون إلى جانب الافتقار إلى الانضباط الذاتي، ويمكن إغواؤهم بظاهرة حول أخذ استراحة للصحة النفسية. وقد يكون أفضل لصحتهم النفسية تعلم البقاء منشغلين للتغلب على مشاعر عدم الارتياح والانزعاج.

علينا أن نتحدى أنفسنا ونتغلب على التوتر من أجل النمو.

CNN: كيف تعرف إذا كنت بحاجة إلى استراحة للصحة النفسية؟

كارمايكل: لا أعتقد أن هناك صيغة محددة.

يجب أن تفهم ما هو "تحيزك" عندما تنظر إلى الدراسة، إلى العمل، إلى تاريخ علاقتك، إلى منزلك، هل يعكس شخصًا يتخلّى مبكرًا عن مهامه؟ هل تشعر أن هناك الكثير من الأمور التي تركتها؟وتنظر إلى الوراء وتقول، "أتمنى لو لم أستسلم"، أو هل تميل إلى النظر إلى الوراء والقول، "لقد أصبحت مهووسًا قليلاً بهذا الأمر"؟

CNN: ما الذي يشكل استراحة جيدة؟

كارمايكل: سوف يعتمد الأمر على كل شخص. بالنسبة للبعض، فإن قضاء الوقت مع الأصدقاء هو ما يغذيهم. أما بالنسبة للبعض الآخر، فإن الأمر يتعلق بمجرد النوم.

حدد خطة الراحة الخاصة بك من البداية.

عندما نشعر بأننا على وشك الانهيار، فمن المؤكد أن أخذ قسط من الراحة للصحة النفسية والتماس العذر لأنفسنا، هو الخطوة التي يجب القيام بها. ولكن ما يمكننا القيام به أيضًا هو محاولة التخطيط حتى لا نجد أنفسنا في مواجهة عبء كبير من الإجهاد ينهمر علينا.

بالنسبة للأشخاص الذين يمتلكون الكثير من الدافع، يتعلق الأمر بالبدء في التعرف على أن الراحة ليست في منافسة مع دافعك، بل هي في الواقع داعمة له.

CNN: هل هناك مهارات يمكننا صقلها لتحسين الحفاظ على الصحة النفسية؟

كارمايكل: اليقظة، وأنا أعلم أن هذه كلمة غامضة، يمكن أن تعني الكثير من الأمور المختلفة للناس.

قم بممارسة دقيقة أو دقيقتين من اليقظة الذهنية كل يوم، حيث تراقب فقط حالتك النفسية الأساسية، حتى لو لمجرد التأكد من أن حالتك النفسية طبيعية تمامًا، وهذا سيساعدك على الحصول على هذا الوعي عندما تستيقظ في يوم من الأيام وتدرك أنك متقلبًا نفسيا للغاية اليوم.

هذا يُعِدّك للإدراك عندما تتجه خارج المسار.

قد يكون الشخص متطلعا نحو هدفه المنشود لدرجة أنه يتعلم كيفية تجاهل أي نوع من الدوافع العاطفية أو الانزعاج، ويمكن تقريبًا أن يجيد ذلك لدرجة الإنكار، حتى يصبح نوعًا ما في وضع خطير نفسيا.