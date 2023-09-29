أطباق خالية من اللحوم ومليئة بالبروتين والألياف.. ما هي الدول التي لديها أكثر الأطعمة المغذية للنباتيين؟

معلومة مهمة لمعرفة كم هي ناضجة.. شاهد كيف تعلم إن كانت ثمرة الأفوكادو طازجة

تشمل المانغو والأناناس والأفوكادو.. هذه هي فوائد تناول الفاكهة الاستوائية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يحدّ الكثير من الأشخاص من كمية اللحوم التي يتناولونها، لكن لا يزال هؤلاء بحاجة إلى إدخال البروتين في وجباتهم الغذائية.

وأوضحت وزارة الزراعة وخدمات المستهلك في ولاية فلوريدا الأمريكية (FDACS)، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن ثمرة الأفوكادو تحتوي على أعلى نسبة بروتين مقارنة بأي فاكهة أخرى.

ويقوم العديد من الأشخاص بتضمينها في العديد من وصفات الطعام بسبب ثراء محتواها الغذائي.

وعلى سبيل المثال، تستطيع أن تُضيف الأفوكادو إلى وجبة الفطور، أو تتناولها مع الخبز المحمّص، أو حتى تقطيعها وإضافتها إلى السلطات.

ويمكن أيضًا أن تُضيف الأفوكادو إلى مشروب الكوكتيل الخاص بك.

فوائد الأفوكادو

ويحتوي الأفوكادو على نسبة عالية من الدهون الصحية والألياف.

وتعتبر هذه الدهون مهمة لصحة الجهاز العصبي والقلب، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لوزارة الزراعة وخدمات المستهلك في ولاية فلوريدا الأمريكية (FDACS).

وتساعد فاكهة الأفوكادو على خفض كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، والذي يُعرف بكونه "الكوليسترول الضار".

وأوضحت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن غالبية الكوليسترول في جسم الإنسان هو كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، لافتة إلى أن الخطر يتزايد بما يخص الإصابة بسكتة دماغية أو أمراض قلبية عند ارتفاع مستويات هذا الكوليسترول.

وفي وقت سابق، أوضحت وزارة الصحة العُمانية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

الرجال بعد سن الـ50 والنساء بعد سن الـ60

المدخنون

الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم

الأشخاص الذين يعانون من السمنة، وخاصة في منطقة البطن

الأشخاص الذين لا يمارسون الرياضة

الأشخاص الذين ينخفض لديهم مستوى الكوليسترول الحميد

هل كنت تعلم؟

تحتوي ثمرة الأفوكادو على أحماض دهنية صحية، وأحماض أمينية أساسية، وأكثر من 20 من الفيتامينات والمعادن.

تحتوي على كمية أكبر من البوتاسيوم مقارنة بالموز.

مصدر كبير للبوتاسيوم

وأوضحت وزارة الزراعة الأمريكية أن حصة 100 غرام من الأفوكادو تحتوي على 485 ملليغراماً من البوتاسيوم، بينما يحتوي الموز على 358 ملليغراماً من البوتاسيوم لكل 100 غرام.

وتكمن أهمية البوتاسيوم فيما يلي:

يساعد في التحكم بتوازن السوائل في الجسم.

يساعد عضلة القلب على العمل بشكل صحيح.

وهناك العديد من المصادر الطبيعية للبوتاسيوم، إلى جانب الأفوكادو.

ونشرت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قائمة بأبرز الأطعمة التي ستعود بفوائد كبيرة على صحتك.

وتأتي من بينها:

الموز

بعض أنواع الخضار، مثل البروكلي والجزر

الفول والبقوليات

المكسرات والبذور

الأسماك

اللحوم الحمراء

الدجاج

الديك الرومي

ولكن، يتسبب تناول الكثير من البوتاسيوم بـ:

آلام في المعدة

الشعور بالغثيان والإسهال

طريقة الاختيار والتخزين

تُعد ثمرة الأفوكادو سريعة التلف، لذلك ما لم تكن تخطط لاستخدامها فورًا، فمن الأفضل شرائها غير ناضجة.

يمكنك تحديد ما إذا كانت ثمرة الأفوكادو ناضجة عن طريق الضغط على الثمرة برفق.

تنضج ثمرة الأفوكادو الصلبة في كيس ورقي أو في سلة فاكهة بدرجة حرارة الغرفة خلال بضعة أيام.

نصائح عند الطبخ

أوضحت وزارة الزراعة وخدمات المستهلك في ولاية فلوريدا الأمريكية (FDACS) أن ثمرة الأفوكادو تُعتبر بديلاً جيدّا للأطعمة الغنية بالدهون المشبعة.