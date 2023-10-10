من السكري إلى الخرف..ما هي مخاطر تناول الكثير من الأطعمة المصنعة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وقّع حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، غافين نيوسوم، على قانون تاريخي يهدف إلى حظر الصبغة الحمراء رقم 3، وغيرها من الإضافات الغذائية الضارة المُحتملة على السلع الاستهلاكية.

وأصبحت كاليفورنيا السبت، أول ولاية تحظر استخدام المكونات الموجودة في العديد من الحلويات، والمشروبات الشعبية، وغيرها من المنتجات، وفقًا لمنظمة غير ربحية للصحة البيئية تُدعى "Environmental Working Group" شاركت في رعاية القانون مع منظمة "Consumer Reports".

يحظر مشروع قانون الجمعية رقم 418، الذي قدّمه عضوا الجمعية، جيسي غابرييل وبافي ويكس في فبراير/شباط، تصنيع، أو بيع، أو توزيع المنتجات الغذائية التي تحتوي على الصبغة الحمراء رقم 3، أو برومات البوتاسيوم، أو الزيوت النباتية المبرومة، أو البروبيل بارابين في كاليفورنيا.

وتُضاف مادة برومات البوتاسيوم إلى المخبوزات للمساعدة في تقوية العجين وانتفاخه.

وفي بعض المشروبات، يقوم الزيت النباتي المبروم باستحلاب نكهة الحمضيات، ما يمنع انفصالها، فيما يُستخدم البروبيل بارابين كمضاد للميكروبات.

وتستخدم 3 آلاف من منتجات الصبغة الحمراء رقم 3 كمكوِّن، ضمنًا في السكاكر مثل "سكيتلز"، و"نيردز"، و"ترولي"، ومخفوقات البروتين، ومنتجات الأرز والبطاطس سريعة التحضير، وخليط الكعك المعبأ، وفقًا لدليل "Eat Well" الصادر عن منظمة "Environmental Working Group".

تطبيق السلامة الغذائية

وأشار نيوسوم إلى عدم تطبيق مشروع القانون حتّى عام 2027، ما يشكّل "فترة طويلة تمكّن العلامات التجارية من مراجعة وصفاتها لتجنب هذه المواد الكيميائية الضارة".

كما أنّه أضاف:"سيظل سكان كاليفورنيا قادرين على الوصول إلى منتجاتهم الغذائية المفضلة والاستمتاع بها، مع الشعور بثقة أكبر في سلامة هذه المنتجات".

وفي بيان لها، أفادت الرابطة الوطنية لصناع الحلويات، وهي منظمة تجارية مقرها في العاصمة واشنطن أنّ "موافقة نيوسوم على مشروع القانون هذا ستقوض ثقة المستهلك، وتخلق ارتباكًا حول سلامة الغذاء" خلال العمل بشكلٍ مستقل عن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، كما أنّها دعت الإدارة إلى مشاركة رأيها.

وحاليًا في الولايات المتحدة، يمكن استخدام هذه المواد الكيميائية في الأطعمة بسبب ثغرة في القانون الفيدرالي للأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل التابع لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وهي قاعدة المواد "المعترف بكونها آمنة عمومًا".

وتسمح القاعدة للمصنعين باستخدام المكونات بطريقةٍ معينة، أو بكمية قررت إدارة الغذاء والدواء أنّها آمنة مسبقًا.

ونظرًا لحجم اقتصاد كاليفورنيا، "قد يؤثر هذا القانون الرائد على الغذاء في جميع أنحاء البلاد، وليس في كاليفورنيا فقط، لذا من المرجح أن يستفيد جميع الأمريكيين من الحظر"، وفقًا لبيان صحفي صادر عن منظمة "Consumer Reports".

وشرحت المنظمة: "من غير المرجح أن ينتج المصنعون نسختين من منتجاتهم، واحدة لبيعها في كاليفورنيا، والأخرى لبقية البلاد".