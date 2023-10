كيف "تصلح" الأمر مع طفلك بعد توبيخه بشدة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل فقدت أعصابك مع طفلك؟ من منا لم يفعل؟ لحسن الحظ، ثمة خطوات يمكننا اتخاذها لإصلاح العلاقات مع أطفالنا، أو أي شخص آخر، ومعالجة اضطرابات العلاقات بعد تفاقم حالة التوتر.

في هذا الإطار قابلت CNN عالمة النفس السريري الدكتورة بيكي كينيدي، ومؤلفة الكتاب الأكثر مبيعًا "Good Inside: A Guide to Becoming Parent You Want To Be".

وركزت في المقابلة على استراتيجية التربية الأكثر أهمية: الإصلاح.

بالنسبة لكينيدي، يمثل الإصلاح نموذجًا يعكس تحمّل الأهل مسؤولية أفعالهم وردود أفعالهم تجاه أطفالهم، مع تعزيز المرونة ورؤية واضحة عن الذات.

CNN: ماذا يعني للأهل أو الوصي "إصلاح" الأمر بعد الصراخ على طفلهم؟

الدكتور بيكي كينيدي: في جوهره، يتمثّل الإصلاح بمعاودة التواصل مع الطفل بعد القطيعة. من خلال إظهار تفهمنا وعاطفتنا ومنح الشعور بالأمان لأطفالنا بعدما فقدنا أعصابنا للحظة، فنغير بذلك كيفية تخزين هذه الذاكرة لديهم. ويساعد وضع مستوى من الدعم بعد النقد، واللين بعد الصراخ، والتفهّم بعد سوء الفهم، على تغيير أي رسائل تلقفها أطفالنا تشي بشعورهم بالوحدة أو السوء.

ابدأ بالاعتذار. بعد ذلك، عُد إلى ما حدث حتى يعلموا أنه لم يفهموا الأمر خطأ. ثم قل ما تتمنى لو أنك تصرّفته عوض ذلك، وكيف تخطط للتعامل مع الأمور بشكل مختلف مستقبلًا.

CNN: لقد أوضحتِ أنّ الإصلاح يُغير شبكة أسلاك الخلايا العصبية في دماغ الطفل. كيف يمكن للمحادثة التي نجريها مع طفلنا بعد الحدث أن تغير ذكرى موجودة؟

الدكتور بيكي كينيدي: الذاكرة ليست مجرد نظام لاسترجاع الأحداث، إنها أشبه بلعبة الهاتف. في كل مرة تتذكر فيها حدثًا من ماضيك، تتغير شبكات دماغك بطرق تعدل تذكر ذلك الحدث. هذا هو السبب في أن العلاج مفيد. تذكر التجارب المؤلمة التي شعرنا فيها بالإرهاق والوحدة، في سياق علاقة أكثر أمانًا وترابطًا، يساعدنا على وضع معنى لها والبدء بربط النقاط. تعمل العلاقة العلاجية على تغيير الذاكرة بحيث لا تعد مرهقة للغاية. الحدث لا يتغيّر لكن الطريقة التي يستمر فيها بهواجسك هي التي تتغير.

تقع هذه الحادثة في جوهر الإصلاح. عندما أصرخ بوجه طفلي، أو أتلفظ بكلمات أتمنى لو أنني لم أقلها، فيحتمل أن يشعر بالخوف، والإرهاق، والوحدة. إذا تمكنت بعد ذلك من شرح سبب حدوث ذلك، وكيف أنه لم يكن خطأ طفلي في الواقع، فسيتم تخزين التواصل معه، والحب، والشعور بالأمان، والتعاطف بسبب عملية الإصلاح التي أجريتها.

CNN: كتبت أن الإصلاح يمكن أن يحدث بعد 10 دقائق، أو 10 أيام، أو 10 سنوات بعد الواقعة. لِمَ لم يفت الأوان بعد للإصلاح؟

الدكتور بيكي كينيدي: لقد قال لي الناس أشياء مثل: "أشعر وكأنني صرخت في وجه طفلي لمدة 11 عامًا متتالية. لا أعتقد أنني تعرفت عليه حقًا، وابني يبلغ الآن 20 عامًا". في كثير من الأحيان، يغرق الأهل في الشعور بالذنب ويلومون أنفسهم. وبدلاً من ذلك، يمكننا إيقاف دوامة "أنا والد سيئ" من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الوضع.

أريد أن يعرف الأهل أنه في بعض الأحيان قد يكون لأصغر خطوة تجاه الإصلاح أثر عميق على أطفالنا وعلاقاتنا. يخبرني أشخاص أنهم يبكون حتى عندما يتخيلون أن ذويهم يعترفون بشيء ما حول بعض التجارب المؤلمة في ماضيهم الجماعي. يوضح هذا الأثر أنه لم يفت الأوان أبدًا لإجراء إصلاح قوي لأطفالنا.

هل تلك اللحظة ستغير كل شيء؟ لا، لن تغيّر كل شيء، بل بعض الأمور. وتغيير بعض الأمور هو اتجاه نحو التغيير، بل إنه اتجاه نحو تغيير الكثير من الأمور. أحب أن أبدأ باللحظات الصغيرة التي لها أثر كبير وتجعلنا نسير في طريق جديد.

CNN: هل على أحد الوالدين التعبير عن الندم لفظيًا لتحقيق الإصلاح؟

الدكتور بيكي كينيدي​​​​​​​: قالت مايا أنجيلو: ’لن يتذكر الناس ما قلته أو فعلته، بل ما جعلتهم يشعرون به‘. يساعد غرس الشعور بالإصلاح، الأطفال على الانتقال من الشعور بالوحدة والإرهاق والارتباك إلى شعور أكثر أمانًا وأكثر ترابطًا وأكثر اتصالاً. ويُعتبر احتضان طفلك بعد ذلك عمل جميل.

لكن الفرق أن المشاعر التي تنطوي عليها لحظة الخصام لا تزال قائمة. والبشر يحبون القصص. إنها في طبيعتنا. الطريقة الوحيدة التي نستخلص بها المعنى من المشاعر هي من خلال القصص. وفي غياب إعطاء أطفالنا قصة لمساعدتهم على فهم هذا الصدع، فيُحتمل أن يقوموا بتأليف قصتهم الخاصة. يميل الأطفال إلى الشك بذاتهم الذي قد يبدو مثل "أنا دائمًا أسيء فهم الأشياء من حولي"، أو يقومون بلوم الذات، ما قد يجعل الأطفال يعتقدون أن ذويهم يصرخون عليهم لأنهم ليسوا محبوبين.

عوض ذلك، أحث الأهل على إدراك القوة التي يتمتعون بها لإعادة كتابة القصص التي يقومون بروايتها لأطفالهم من خلال القول مثلُا: "مرحبًا، لقد كنت أواجه وقتًا عصيبًا. أنا آسف لأنني صرخت. أتمنى لو أنني تنحيت جانبًا للتحكم بمشاعري على نحو أفضل".

CNN: كيف تردّ على الأهل الذين يشعرون بالقلق من أن هذه المقاربة لن تعلّم الأطفال أن الأفعال لها عواقب؟

الدكتور بيكي كينيدي: عوض قضاء الكثير من الوقت في دراسة عواقب الفعل، أوصي بأن نركز على ما يسبق الفعل الذي نعتبره "سلوكًا سيئًا". هذه السلوكيات لها سوابق. إذا تمكنا من معرفة ما يحدث للطفل قبل الحدث، فلدينا احتمالية أكبر بكثير لتغييره.

يعد تحليل ما يدور في خلد الطفل بعد الاصغاء إليه مكانًا أكثر فاعلية للتدخل.

إذا كنت تؤمن بطفلك كشخص يريد التعاون معك، ويتمتع بالقدرة على حل المشاكل، فسوف يبدأ في إظهار هذا الجانب الجيد ويصبح ذلك الطفل.

CNN: ما الفرق بين الإصلاح والاعتذار؟

الدكتور بيكي كينيدي​​​​​​​: يمكن استخدام الاعتذار لإنهاء المحادثة: "أنا آسف لأنني صرخت. هل يمكننا المضي قدمًا؟ الإصلاح الجيد يفتح المحادثة. أهم ما يركز عليه الإصلاح هو أثره على الشخص الآخر. عندما نقوم بالإصلاح مع شخص ما، فإننا نعزز علاقتنا به. في النهاية، هذا الأمر يجعل الناس يشعرون وكأنهم تعلموا شيئًا جديدًا، ولديهم فهم أفضل لبعضهم البعض ويشعرون بأنهم أقرب.

CNN: الأبوة والأمومة غالبا ما تكون ثنائية. ماذا يحدث إذا كان أحد الوالدين يعمل على الإصلاح فيما الآخر لا يقوم بذلك؟ هل يمكن لأحد الوالدين الإصلاح نيابة عن الآخر؟

الدكتور بيكي كينيدي​​​​​​​: يمكننا الإصلاح نيابة عن شخص آخر. ويمكننا أن نفعل ذلك من دون لوم الآخر دومًا. عندما أجد صعوبة في الكلمات، أقول لنفسي: "بيكي، فقط قولي ما هو صحيح..وقد أقول لطفلي: مرحبًا، لقد سمعت والدك يصرخ عليك سابقًا، وأنا متأكد من أن ذلك كان مخيفًا. ليس من المقبول أبدًا أن يصرخ عليك شخص ما. بعد ذلك، ربما سأقول: الاعتذار صعب جدًا على والدك. وأعتقد أن السبب في ذلك شعوره بالسوء لدرجة أنه يجد صعوبة في تسميته والمجيء إليك". مع هذه المقاربة لا أحد هو الشخص السيئ. ويتمتع طفلي بفهم جديد للظروف من دون تفسير الموقف على أنه خطأه. إن مجرد قول ما هو صحيح يمكن أن يجلب الراحة لنظام الأسرة بأكمله.