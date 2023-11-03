حشرات صغيرة تختبئ بين براعم البروكلي.. كيف تتخلص منها؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من الطبيعي أن تتواجد الحشرات في أنواع مختلفة من الخضار والفاكهة، وقد يكون صعبًا أحيانًا رؤيتها، ما يدفع البعض للاعتقاد أنها نظيفة.

وتُعتبر نبتة البروكلي من بين الخضار المفضّلة لدى العديد من الأشخاص، ولكن احذر من الحشرات التي تختبئ بين براعمها.

وأوضح المركز الوطني الأمريكي لحفظ الأغذية المنزلية (NCHFP)، عبر موقعه الإلكتروني، أنه يجب فصل fراعم البروكلي إلى أقسام مناسبة الحجم.

ويمكن حفظها في محلول ملحي، أي 4 ملاعق صغيرة من الملح في غالون واحد من الماء، لمدة 30 دقيقة حتى تخرج الحشرات منها.

وأضاف المركز الوطني لحفظ الأغذية المنزلية أنه يجب سلق براعم البروكلي بالماء لمدة 3 دقائق في الماء المغلي، أو سلقها بالبخار لمدة 5 دقائق.

ويجب التعامل مع الخضار والفاكهة بحذر شديد للوقاية من الإصابة بالأمراض، حيث يمكن أن تحمل جراثيم مضرّة بصحتك.

وتناولت هيئة الصحة العامة في السعودية، بتغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، بعض النصائح التي يجب أخذها في عين الاعتبار.

عند شراء الخضار والفاكهة من الأسواق:

اختيار المنتجات بعناية، التي لا تتضمن أي تلف أو عيوب فيها

المحافظة على برودة الخضار والفاكهة المقطعّة، وشراء المبرّد منها في الثلاجة

فصل الخضار والفاكهة عن اللحوم والدواجن والأسماك النيئة أثناء التسوق

في المنزل:

غسل اليدين جيدًا قبل التعامل مع الفاكهة والخضار

غسل الأدوات والمعدات في المطبخ

غسل الأسطح قبل وبعد تحضير الخضار والفاكهة

غسل الفاكهة والخضار: