5 أطعمة قد تُصيبك بتسمم غذائي عند تعليبها بشكل خاطئ

نشر الجمعة ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2023

قد تكون مصاباً به بالفعل.. ما هي مخاطر التسمم بالرصاص وكيف يمكن الوقاية منه؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحدث العديد من حالات التسمم الغذائي في المنزل، خاصة بعد تناول الأطعمة المُعّلبة، أو المحفوظة، أو المعالجة، أو المخمرة الملوثة بالسموم.

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA) أن الأطعمة تصبح ملوثة إذا لم يتم تعلبيها بشكل صحيح.

وتُعتبر الأطعمة ذات المحتوى الحمضي المنخفض من المصادر الأكثر شيوعًا لحالات التسمم الغذائي المرتبطة بالتعليب المنزلي.

ويأتي من بينها:

نبات الهليون

الفاصوليا الخضراء

البنجر

حبوب الذرة

البطاطا

ويمكن أن يحدث التلوث عند التعامل مع الطعام بشكل غير صحيح، أي عند تصنيعه، أو تخزينه، أو عند استخدامه من قبل المستهلكين.

وفيما يلي، إليك بعض الأمثلة على الأطعمة الملوثة:

الثوم المفروم في الزيت

صلصة الجبن المُعّلبة

الطماطم المُعّلبة

عصير الجزر

وبينما يشعر العديد من الأشخاص بحيرة شديدة حول ما يجب تجنبه من الأطعمة عند إصابتهم بتسمم غذائي، لخّصت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إجابتها على أسئلتهم في 3 نقاط.

يجب أن تكون على دراية أولًا بالأعراض الشديدة للتسمم الغذائي.. ما هي؟

غالبًا ما تشمل أعراض التسمم الغذائي الإسهال، والقيء، واضطراب المعدة، أو الغثيان.

يجب أن تتواصل مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كان لديك أعراض شديدة مثل:

الإسهال والحمى أعلى من 102 درجة فهرنهايت

الإسهال لأكثر من ثلاثة أيام دون أي تحسن

الإسهال الدموي

القيء المستمر بحيث لا تستطيع الاحتفاظ بالسوائل في جسمك، ما قد يؤدي إلى الجفاف

الجفاف، الذي يسبب أعراضًا مثل جفاف الفم والحلق، والشعور بالدوار عند الوقوف، وعدم التبول بكثرة

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، في وقت سابق، أن أعراض التسمم الغذائي تبدأ في غضون ساعات بعد تناول الطعام المُلّوث، أو بعد أيام أو حتى أسابيع، وتستمر لمدة تتراوح بين يوم و10 أيام.

ويعتمد ظهور أعراض التسمم على نوع الميكروب، وكمية الطعام الذي تناوله الشخص، والعمر، والحالة الصحيّة.

يجب على الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالتسمم الغذائي عدم تناول ما يلي: