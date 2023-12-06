ما أنواع الخضار التي تفقد قيمتها الغذائية عند طهيها؟

نشر الأربعاء ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2023

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعتبر الخضار جزءاً مهماً من نظامنا الغذائي الصحي، حيث تحتوي على العديد من الفيتامينات، والمعادن، والألياف الغذائية، التي تساعد في تقوية صحتنا ومناعتنا.

ومع ذلك، يمكن أن يؤثر الطهي على القيمة الغذائية لبعض أنواع الخضار.

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي "Better Health Channel" التابع لحكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية أن سلق الخضار قد يؤدي إلى إذابة بعض الفيتامينات في الماء.

البطاطس

وعلى سبيل المثال، يمكن أن يؤدي غلي البطاطس إلى انتقال الكثير من فيتامينات "B" و"C" الموجودة في البطاطس إلى الماء المغلي.

ولكن، تستطيع أن تستفيد من هذه العناصر الغذائية إذا كنت تُحوّل ماء السلق إلى حساء.

الثوم

وتؤدي معالجة الثوم، بما في ذلك المعالجة الحرارية، إلى تغيير نشاطه البيولوجي، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"المكتبة الوطنية للطب" في أمريكا.

لذلك، من الضروري إيجاد طرق بديلة لمعالجة الطعام، بحيث تحافظ على خصائص الثوم المعززة للصحة، مع تقليل تأثيره السلبي على الجهاز الهضمي.

البروكلي

وتتأثر العناصر الغذائية والمركبات المعززة للصحة الموجودة في البروكلي بشكل كبير أثناء الطهي.

وتسببت جميع أشكال الطهي، باستثناء التبخير، بخسائر كبيرة في الكلوروفيل وفيتامين "C".

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي "Better Health Channel" أن طرق الطهي البديلة، مثل الشوي، أو الطهي بالبخار، أو القلي السريع، أو الميكروويف، تُحافظ على كمية أكبر من الفيتامينات والمواد المُغذّية الأخرى.

تحضير الخضار

ويتم تقشير غالبية الخضار أو تقطيعها قبل الطهي لإزالة الجلد القاسي أو الأوراق الخارجية. لكن غالبية العناصر الغذائية، مثل الفيتامينات، تميل إلى التواجد بالقرب من سطح الجلد.

ويعني التقشير المفرط انخفاضًا كبيرًا في القيمة الغذائية للخضار.

كيف تحافظ على القيمة الغذائية للخضار؟

حاول غسل الخضار أو فركها بدلاً من تقشيرها.

استخدم الأوراق الخارجية للخضار، مثل الملفوف أو الخس، إلّا إذا كانت ذابلة أو غير مستساغة.

قم بتسخين الخضار في الميكروويف، أو تحميصها، أو وضعها على الشواية بدلاً من غليها.

إذا قمت بغلي الخضار، فاحتفظ بالمياه الغنيّة بالعناصر الغذائية لمرق الحساء.

فوائد طبخ الطعام

ولكن طهي الطعام لا يؤثر دومًا على القيمة الغذائية للخضار. في الواقع، يمكن أن يكون الطبخ مفيدًا بعدة طرق، بحسب ما يلي:

جعل الطعام ألذ.

تقطيع أجزاء من الخضار التي قد تكون غير قابلة للهضم.

القضاء على البكتيريا أو غيرها من الكائنات الحية الدقيقة الضارة

ويجب التعامل مع الخضار والفاكهة بحذر شديد للوقاية من الإصابة بالأمراض، حيث يمكن أن تحمل جراثيم مضرّة بصحتك.

وفي وقت سابق، تناولت هيئة الصحة العامة في السعودية، بتغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، بعض النصائح التي يجب أخذها في عين الاعتبار.

عند شراء الخضار والفاكهة من الأسواق:

اختيار المنتجات بعناية، والتي لا تتضمن أي تلف أو عيوب فيها

المحافظة على برودة الخضار والفاكهة المقطعّة، وشراء المبرّد منها في الثلاجة

فصل الخضار والفاكهة عن اللحوم، والدواجن، والأسماك النيئة، أثناء التسوق

في المنزل: