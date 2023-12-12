هل يتسبب شرب الماء أثناء تناول الوجبات أو بعدها باضطراب الهضم؟

نشر الثلاثاء ، 12 ديسمبر / كانون الأول 2023

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تتجنب شرب الماء عادة أثناء وجبات الطعام أو بعدها خوفًا من إضراره بعملية الهضم؟

ويُعتبر الماء ضروريًا للتمتع بصحة جيّدة، بحسب ما ذكره الموقع الالكتروني "مايو كلينك"، وهي مجموعة طبية وبحثية غير ربحية، ومقرها الرئيسي في روتشستر بولاية مينيسوتا الأمريكية.



ويساعد شرب الماء في تفكيك الطعام حتى يمتص الجسم العناصر الغذائية المطلوبة. كما يُليّن البراز، ما يمنع حدوث الإمساك.

هل تبحث عن طرق أخرى لتعزيز الهضم الجيد؟

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، عن 7 نصائح مهمة لتجنب اضطرابات الجهاز الهضمي.

وتأتي من بينها:

تناول وجبات صغيرة لإتاحة فرصة لعملية الهضم الجيد

مضغ الطعام جيّدًا

شرب كميات مناسبة من الماء للحفاظ على نشاط الجسم وتجنب الكسل والخمول

عدم الإفراط فى تناول الحلويات والدهون الحيوانية

تجنب الإفراط فى شرب المشروبات الغازية

تناول الزبادي لأنها تحتوى على البكتيريا النافعة (البروبيوتيك)

ممارسة الرياضة المناسبة لحالتك الصحية

وإذا كنت تشعر أحيانًا بأنك مجبر على شرب المياه، فهناك الكثير من الإضافات لتحسين نكهتها.

ويمكن إضافة الفاكهة المجمدة، مثل الفراولة، والأناناس، والتوت لمذاق حلو، بحسب ما نشرته وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام".

وفي حال كنت تبحث عن طعم منعش، فربما يمكن إضافة أوراق النعناع الطازج وشرائح الليمون.

وتستطيع إضافة مشروبات الأعشاب الباردة، مثل عرق السوس، والنعناع، والكركدية لإضفاء نكهة لذيذة.