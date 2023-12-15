فوائد الخيار..كيف يعزز صحة الأمعاء؟

نشر الجمعة ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2023

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعتبر الخيار أحد أنواع الخضار المحبّبة لدى الكثير من الأشخاص، بسبب طعمه اللذيذ والمنعش.. فما أبرز فوائده؟

يتكوّن الخيار من الماء بنسبة 95 في المائة، ما يجعله خياراً مرّطباً لجسم الإنسان، وخصوصاً في فصل الصيف.

وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"Wisconsin Department of Public Information" أن الخيار يحتوي على فيتامينات "A" و"C" و"B-6".

وسواء كنت تحبّه نيئًا أو مخلّلًا، فإن تناول الخيار سيُفيد صحتك.

وأوضح الموقع الإلكتروني لـ"Cleveland Clinic"، وهو مركز طبّي أكاديمي غير ربحي بأمريكا، أن الخيار غنيٌّ بمضادات الأكسدة التي يمكنها حماية خلايا الجسم، وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

وتشمل فوائده أيضًا ما يلي:

يساعد على إدارة نسبة السكر في الدم والوزن

يحمي من الإصابة بالسرطان

يحتوي الخيار على كميات عالية من Cucurbitacin B (CuB)، وهو مركب نباتي طبيعي قد يساعد في وقف نمو السرطان، وربما تدمير الخلايا السرطانية.

يُحسّن صحة القلب

يُقوّي العظام

يحتوي الخيار على نسبة عالية من فيتامين "K"، الذي يُقلّل من خطر الإصابة بكسور العظام، ويعزز كتلة العظام الصحية.

ويوفر مزيج فيتامين "K" والكالسيوم الموجود في الخيار فوائد إضافية للعظام. ويساعد فيتامين "K" الجسم على امتصاص الكالسيوم، وهو عنصر غذائي أساسي لبناء عظام قوية والحفاظ عليها.

يُعزّز صحة الأمعاء

يساعد الماء الموجود في الخيار على الهضم بشكل طبيعي، حيث يساهم في تكسير الطعام، وامتصاص العناصر الغذائية.

كما تحافظ الألياف الموجودة في الخيار على تنظيم حركة الأمعاء، وتجنب الإمساك.

يزيد من ترطيب الجسم

يُعتبر شرب الماء يوميًا مهمًا للصحة. ويساعد في:

الهضم.

ألم المفاصل.

وظيفة الكلى.

الذاكرة والإدراك.

تنظيم درجة حرارة الجسم.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، قائمة بأنواع الخضار التي تحتوي على كمية كبيرة من الماء.. فما هي؟