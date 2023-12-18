نشر الاثنين ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2023

"بيتزا البطيخ" تثير تفاعلًا.. هل هي حقيقة أم مزحة؟

كيف يمكن أن يقلل تناول الفاكهة والخضار من خطر الإصابة بسرطان الرئة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يشتهر أكل البطيخ في فصل الصيف بسبب تأثيره المنعش على الجسم. وتتمتع هذه الفاكهة بفوائد عديدة لجميع أفراد الأسرة.

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"المكتبة الوطنية للطب" في أمريكا أن البطيخ يُستخدم لعلاج أمراض مختلفة.

وتشمل ما يلي:

أمراض القلب والأوعية الدموية

الأمراض المرتبطة بالشيخوخة

السمنة

السكري

القرحة

وتُعزى الخصائص الطبية للبطيخ إلى وجود مواد نباتية ثانوية مهمة، مثل "الليكوبين"، و"السيترولين"، ومركبات "البوليفينول" الأخرى.

ويقي تناول البطيخ من الأمراض السرطانية، وأهمها سرطان البروستات، لأنه غني بمضادات الأكسدة، وأهمها "الليكوبين"، المعروف بمحاربة الشوارد المؤذية لخلايا الجسم والمسببة للسرطان.

ويعتبر من بين المصادر الغنية بفيتامين "سي" الذي يقوّي المناعة والنشاط الذهني، ويساعد في الشفاء من الإصابات.

وأشار حساب "عش بصحة"، وهي المنصة الرئيسة للتوعية الصحيّة التابعة لوزارة الصحة السعودية، في تغريدة عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا، إلى أن 6 أنواع من الفاكهة ستروي جسمك حتمًا.

ويعتبر البطيخ هو أبرزها، حيث يحتوي على نسبة 91% من الماء.

وتشمل القائمة أيضًا ما يلي:

الفراولة: 91% من الماء

البرتقال: 87% من الماء

الخوخ: 87% من الماء

التفاح: 84% من الماء

الموز: 75% من الماء

وإذا كنت من بين الأشخاص الذين يتخلصون من بذور البطيخ، فستُغيّر رأيك حتمًا عندما تتعرف على فوائدها.

وتعتبر بذور البطيخ غنيّة بالبروتينات والدهون، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"المكتبة الوطنية للطب" في أمريكا.

كما تحتوي على مستويات معتدلة من الحديد والزنك!