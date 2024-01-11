تحمي من أمراض عديدة.. ما أبرز فوائد تناول البطاطا الحلوة؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعتبر البطاطا الحلوة من بين أنواع الخضار الجذرية التي تمتاز بمذاق حلو ولذيذ. وتحتوي على العديد من العناصر الغذائية، ما يجعلها من الأكلات المُفضّلة لدى الكثيرين.

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"المكتبة الوطنية للطب" في أمريكا أن البطاطا الحلوة تُعتبر مصدرًا ممتازًا للكاروتينات والسكرّيات المتعددة.

وتشمل فوائدها الصحيّة نشاطًا مضادًا للأكسدة، ومضادًا للالتهابات والأمراض السرطانية، ووقائيًا للكبد، والقلب، والأوعية الدموية، فضلًا عن تحسين القدرات العصبية والذاكرة، واضطرابات التمثيل الغذائي، ووظيفة الحاجز المعوي.

وتحتوي البطاطا الحلوة على العديد من الفيتامينات، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"Wisconsin Department of Public Information".

وتأتي من بينها:

فيتامين A

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإكتروني الرسمي، أن فيتامين (أ) يتمتع بالفوائد التالية:

المساعدة على عمل الجهاز المناعي بشكل أفضل للدفاع عن الجسم ضد المرض والعدوى

المساعدة على الرؤية في الضوء الخافت

الحفاظ على صحة الجلد وبطانة بعض أجزاء الجسم مثل الأنف

المساعدة على نمو العظام والأسنان

الوقاية من الإصابة بالسرطان حيث يعمل كمضاد أكسدة

فيتامين C

ومن المعروف أن فيتامين "C" يُساهم في تقوية المناعة، بحسب ما أوضحته وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على منصة "فيسبوك".

ويوجد في الكثير من المنتجات الطبيعية مثل: الخضار، كالفلفل الرومي، والفاكهة من بينها الفراولة، والجوافة، والبرتقال، واليوسفي.

وتحتوي البطاطا الحلوة على مادة الـ"بيتا كاروتين"، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"Wisconsin Department of Public Information".



وأشارت وزارة الزراعة وخدمات المستهلك في فلوريدا (FDACS) إلى دور المادة في التقليل من إعتام العين وجفافها، والعمى الليلي، وقصر النظر.

حرق الدهون

ويمنع تناول البطاطا الحلوة من تخزين السكر على شكل دهون حول منطقة الخصر.

كذلك، تحتوي البطاطا الحلوة على الألياف، ما يؤدي إلى إبطاء عملية الهضم، ومنع انخفاض نسبة السكر في الدم.