كيف تبدو وجبة السحور المثالية لمرضى السكري خلال رمضان؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- المعاناة من مرض السكري لا تعني أنّ الصيام خلال شهر رمضان ممنوع كليًا. ويعتمد الأمر فعلاً على نوع المرض.

وأشار الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية (WHO) إلى أنّ المرضى الذين لديهم إصابة بداء السكري من النوع الأول يُنصحون عمومًا بعدم الصيام، بينما قد يستطيع المرضى الذين لديهم إصابة بداء السكري من النوع الثاني الصيام طالما أن حالتهم الصحية تحت السيطرة (إمّا عن طريق النظام الغذائي أو استخدام الدواء).

وقبل البدء في الصيام، من الضروري على مرضى السكري مراجعة الطبيب لتقييم وضعهم الصحي، وفقًا لما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة السعودية.

وتشمل المخاطر المحتملة الشائعة التي قد تُصيب مرضى السكري نتيجة الصيام نقص السكر في الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم، والجفاف، والحماض الكيتوني السكري.

وبالنسبة لمرضى السكري المسموح لهم بالصيام، يعرض الانفوجراف أعلاه بعض النصائح المفيدة.