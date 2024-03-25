دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يعتبر البعض أن شهر رمضان بمثابة فرصة مثالية لتحقيق صحة أفضل، إذ يعود الصيام بفوائد عديدة أثبتها العلم على مرّ الأعوام، سواءً بما يتعلّق بتحسين وظائف الدماغ، أو خسارة الوزن، وغيرها من المنافع.

ورغم ذلك، يُبلغ بعض الأشخاص عن شعورهم بالخمول عند حلول وقت الصيام، والمعاناة من أعراض أخرى غير مريحة مثل الحرقة المعوية، والإمساك، وغيرها من الحالات.

وقد يعود ذلك إلى أسباب مختلفة تتعلق بالعادات الغذائية للفرد، إذ يقوم بعض الأشخاص مثلاً بتخطي خطوات مهمة لتهيئة الجسم للطعام بعد الصيام لساعات طويلة، إذ قد يلجأ العديد من الأشخاص إلى المبالغة في تناول المأكولات المقلية والمشبعة بالزيوت، والحلويات المليئة بالسكر، مع نسيان أهمية تناول الفاكهة يوميًا على سبيل المثال.

وقد يكون من الصعب أحيانًا معرفة الخطوات الصحيحة للتمتع بتغذية صحية أثناء رمضان مع كثرة النصائح والمعلومات المنتشرة عبر الإنترنت.

ولتسهيل الأمر عليك، إليك بعض النصائح البسيطة في الانفوجراف أعلاه.