اللبن اليوناني أم العادي..ما أبرز الفروقات بين أنواع الزبادي المختلفة؟

هل تحب الزبادي والمخللات؟ إليك بعض الفوائد الصحية التي يمكنك الحصول عليها من تناول الأطعمة المخمرة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعتبر منتجات الألبان من الأطعمة المفيدة لصحة الإنسان، حيث تحتوي على الفيتامينات والمعادن، وغيرها من العناصر الغذائية المفيدة لأعضاء الجسم، للقيام بوظائفها الحيوية.

وأوضح الموقع الإلكتروني لـ"Cleveland Clinic" في أمريكا أن الزبادي غني فيما يلي:

البروتين

يحتوي الزبادي اليوناني على ضعف كمية البروتين الموجودة في الزبادي العادي.

الكالسيوم

تكمن أهميته في بناء العظام، وتحسين صحة الأسنان، وتنظيم تقلّصات العضلات، وتحسين الدورة الدموية، بحسب ما ذكرته وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

بكتيريا "البروبيوتيك"

تعمل هذه البكتيريا النافعة على تحسين صحة الأمعاء وتعزيز المناعة.

ووفقًا للموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic"، أشارت الأبحاث إلى أن الزبادي مفيد بشكل خاص لصحة القلب. ويمكن أن يساعد في منع زيادة الوزن على المدى الطويل، عند تناوله كجزء من نظام غذائي صحي.

ما الفرق بين أنواع الزبادي المختلفة؟

الزبادي اليوناني: يتم تصفية الزبادي اليوناني للحصول على قوام غني وكريمي. ويحتوي على ضعف كمية البروتين الموجودة في الزبادي العادي.

الزبادي العادي: يُعتبر مصدرًا جيدًا للبروتين والمواد المغذية الأخرى، رغم أنه لا يحتوي على كمية البروتين ذاتها الموجودة في الزبادي اليوناني. لكن بعض الأشخاص يُفضّلون طعمه المعتدل وقوامه الرقيق.

الزبادي كامل الدسم: يعد خيارًا جيّدًا للرضّع والأطفال الصغار الذين يحتاجون إلى دهون إضافية للنمو والتطور.

الزبادي غير المصنوع من منتجات الألبان: يُعد الزبادي المصنوع من حليب الصويا أو اللوز أو جوز الهند من الخيارات الجيدة إذا كان لديك حساسية تجاه منتجات الألبان أو كنت تتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا.

احذر من الزبادي المُحلّى

رغم فوائده العديدة، إلّا أنه ليس بالضرورة أن تكون جميع أنواع الزبادي صحيّة. وتحتوي بعض أنواع الزبادي المنكهة على نسبة عالية من السكر في حصة واحدة، بحيث تتجاوز الكمية الموصى بها يوميًا.

ماذا عن النكهات الخالية من السكر؟

قد لا تكون المُحلّيات الصناعية أكثر صحية من السكر. كما أن تناولها قد يزيد من رغبتك في تناول الحلويات طوال اليوم.

لذلك، يوصي الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" باختيار نكهة تحتوي على أقل من 120 سعرة حرارية لكل حصة، وما لا يزيد عن 13 غرامًا من السكر.

وفي وقت سابق، أوضحت وزارة الصحة السعودية، بتغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة "X"، أن كوب واحد من الحليب أو اللبن يمنح الجسم ثلث احتياجاته اليومية من الكالسيوم، ويساعد أيضًا على تحقيق النمو الطولي في فترة المراهقة.

وتشمل فوائده أيضّا ما يلي: