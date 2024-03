دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ستة خضروات، وخمس فواكه، وأربعة مصادر للبروتين، وثلاثة مصادر للنشويات، وصلصتان، وشيء ممتع واحد. إذا كانت هذه المكونات ضمن قائمة مشترياتك من البقالة هذا الأسبوع، فمن المحتمل أنّك من محبي ويل كولمان، وهو طاهٍ مقيم في مدينة نيويورك الأمريكية، وشخصية تلفزيونية، وصانع محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وذاع صيت كولمان عبر منصة "تيك توك" بعد مشاركة أسلوب يُدعى "6 إلى 1" قال إنّها تساعد الأشخاص على "قضاء وقت أقل في متاجر البقالة، وادخار المزيد من المال في جيوبهم".

وأضاف: "أنت تقلل أيضًا من هدر الطعام لأنّك لا تشتري مكونات عشوائية لا تحتاجها حقًا".

ما هو أسلوب "6 إلى 1"؟

صنع الشيف ويل كولمان طبق الدجاج الشهي هذا باستخدام أسلوب التسوق الذي ابتكره. Credit: Courtesy Will Coleman

شارك كولمان فلسفته في التسوق في الأصل في مارس/آذار من عام 2022.

وتجعل هذه التقنية الأسبوعية التسوق أكثر كفاءة وأقل تكلفة، وتسمح لك بإضافة المزيد من التنوع، والمكونات الطازجة، وفقًا لكولمان.

كما أنّه يساعدك على إبقاء عينيك على الهدف عن طريق إضافة ما تحتاجه حقًا إلى عربة التسوق الخاصة بك، وذلك بدلاً من تشتيت انتباهك بالمكونات المتناثرة الموضوعة على رفوف المتاجر.

ومع أنّ هذه الاستراتيجية كانت في الأصل مفيدة لكولمان وشريكه، إلا أنّه أكّد أنّ أسلوب "6 إلى 1" للجميع، حتى لمن يطبخ لشخصٍ واحد فقط.

فوائد أسلوب "6 إلى 1"

توفر استراتيجية كولمان المال والوقت أثناء التسوق. Credit: Courtesy Will Coleman

وجرّبت اختصاصية تغذية في نيويورك تُدعى فرانسيس لارجمان-روث أسلوب "6 إلى 1"، واكتشفت أنّه ناجح.

ولارجمان-روث أم لثلاثة أطفال، ومؤلفة كتاب Everyday Snack Tray: Easy Ideas and Recipes for Boards That Nourish for Moments Big and Small.

وأفادت لارجمان-روث عبر البريد الإلكتروني: "هناك الكثير من الفوائد الناجمة عن إدراج المزيد من التنوع في نظامك الغذائي، بدءًا من الأنواع المختلفة من المنتجات، إلى الحبوب ومصادر البروتين الجديدة، وحتى زيوت الطهي. ومن شأن تغيير ما نشتريه في العادة مساعدتنا على استهلاك المزيد من العناصر الغذائية".

وذكرت اختصاصية التغذية أنّها تُقدَِر كيفية تمتع أسلوب "6 إلى 1" بهيكل، مع سماحه بالمرونة في جوانب مثل اختيار العلامة التجارية للمتجر بدلاً من علامة تجارية معروفة، أو استبدال مصدر بروتين متأثِّر بالتضخم، مثل البيض، بمكوّن أكثر ملاءمة للميزانية، مثل العدس.

كيف يمكنك تطبيق أسلوب "6 إلى 1" في حياتك؟

ابتكر كولمان هذه الاستراتيجية للتحكم في ميزانيته المخصصة للبقالة. Credit: Eva Cruz

ولكن لا يزال أسلوب التسوق هذا يتطلب التخطيط للوجبات لدرجةٍ ما.

وبغض النظر عن ميزانيتك، أو أهدافك الغذائية، أو حجم أسرتك، "لا يمكنك الذهاب إلى متجر البقالة دون خطة، وافتراض أنّ 6 خضروات و4 مصادر للبروتين ستساعدك على تخطي الأسبوع"، بحسب ما ذكرته لارجمان-روث.

وشرحت: "عليك التفكير بما إذا كنت ستضع وستحضر صدور الدجاج مع الهليون، وما إذا كنت بحاجة إلى خبز التورتيلا للديك الرومي المفروم الذي اشتريته للتو".

لذا، ألق نظرة خاطفة على المطبخ، والثلاجة، واختر الوصفات أولاً بناءً على ما تشتهيه، كما أوصى كولمان.

وأضاف أنّه في حال كانت الميزانية هي الأولوية بالنسبة لك، فابحث عن السلع مخفَّضة الأسعار، ثم ابحث عن مصدر إلهام لقائمتك في كتب الطبخ، أو المدونات عبر الإنترنت، أو موقع Pinterest.

ومع أخذ هذه النقاط بعين الاعتبار، اشترت لارجمان-روث هذه المكونات في النهاية:

6 خضروات: كرنب بروكسل، والهليون، والقرع، والكرفس، ونوعان من السلطات

5 فواكه: التفاح، والموز، والعنب، والبوملي (فاكهة غير مألوفة بالنسبة لها)، والفراولة

4 مصادر للبروتين: البيض، وكرات اللحم، وشطائر الـ"سلايدر"، والروبيان

3 مصادر للنشويات: خبز بالثوم، والمعكرونة، والتورتيلا

صلصتان: حذَفَت الصلصات من قائمتها نظرًا لتوفر الكثير منها في متناول يدها، لكنّها لاحظت أنّها تحب الصلصة المكسيكية، والكريمة الحامضة.

عنصر ممتع واحد: خليط كعكة البراوني

وأكّد كولمان:"صُمِّم هذا (الأسلوب) لمساعدتك على حِفظ بعض القوة العقلية، وليتيح لك الطهي، وتناول المزيد من الطعام في المنزل. وفي النهاية، أرغب في صنع برنامج ألعاب نختبر خلاله أسلوب 6 إلى 1 مع العائلات في جميع أنحاء العالم".