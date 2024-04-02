الموز الناضج أم غير الناضج..ما الأفضل لصحة الجسم؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تبحث عن الطعام المثالي لصحة جسمك؟ إذا كنت لا تُحبّذ تناول الموز عادة، فستُغير رأيك حتمًا عندما تتعرف إلى فوائده.

مصدر كبير للبوتاسيوم

أوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"Wisconsin Department of Public Information" أن الموز غني بفيتامينات (ب) و(سي).

ويشتهر تحديدًا بمحتواه من البوتاسيوم.

ويساعد البوتاسيوم على تنظيم وظيفة الأعصاب ونقل العناصر الغذائية إلى الخلايا، مع التخلص من نفايات الجسم، وفقًا لما ذكرته مكتبة الطب الوطنية بأمريكا.

ويعمل أيضاً على مكافحة ارتفاع ضغط الدم، بحسب ما أوضحته جمعية القلب الأمريكية.

أيهما أفضل.. الموز الناضج أم غير الناضج؟

قال الخبراء إن الموز غير الناضج أفضل قليلاً من الموز الناضج.

ويحتوي الموز الأخضر على ما يُسمى بالنشا المقاوم، الذي يساعد في حرق الدهون.

كما أنه غني بمستويات عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم.

ويحتوي أيضاً على خاصية كيميائية قد تساعد بالتحكم في آلام المعدة، وتقليل خطر الإصابة بالإسهال أو الإمساك.

ليس ذلك فحسب، وإنما تحتوي الموزة الواحدة على حوالي 25٪ من الحاجة اليومية لفيتامين B6 .

الموز للرياضيين

يحتوي الموز على كمية أقل من الماء مقارنة بغالبية أنواع الفاكهة الأخرى، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"HealthySD" في أمريكا.

لذلك، فإن محتواه من الكربوهيدرات يكون أعلى من حيث الوزن، وهو أحد الأسباب التي تجعل الموز مُفضّلاً لدى ممارسي رياضة التحمل.

ويجب أن يقوم الرياضيون، الذين يحاولون تعويض العناصر الغذائية المستهلكة بشكل طبيعي، بتناول الموز قبل وبعد تدريباتهم الشاقة.

كيف يمكنك إطالة عمر الموز؟

تناول البرنامج الوطني السعودي للحد من الهدر في الطعام، وهو من برامج الهيئة العامة للأمن الغذائي، عبر منصة "X" (تويتر سابقًا)، بعض النصائح التي تساعد الأشخاص في الاحتفاظ بالطعام لوقتٍ أطول.

وجاء ذكر الموز ضمن القائمة، حيث تنص التوصيات على لفّ جذع الفاكهة بالقصدير أو البلاستيك.