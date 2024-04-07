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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصبح الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي مليئًا بالحيل التسويقية.

وتبدو هذه الحيل شرسة بشكلٍ خاص إذا كنت تبحث عن طرق لـ"إنقاص الوزن"، أو "تناول الطعام الصحي"، أو تشاهد أي مقاطع فيديو، وما إلى ذلك.

وفي بعض الأحيان، يبدو ما تَعِد به هذه النصائح وكأنّها ستنجح، ولكن كيف يمكنك معرفة ما إذا كانت حقيقية أم لا؟ ومن هم الأشخاص الذين يجب عليك اتباع مشورتهم؟

الدكتور ميخائيل فارشافسكي، المعروف بالدكتور مايك، جعل من مهمته فضح المعلومات الطبية الخاطئة وتثقيف الأشخاص.

وهو طبيب ممارس لطب الأسرة في مدينة نيوجيرسي الأمريكية، ويشارك خبرته مع الملايين من متابعيه عبر موقع "يوتيوب"، ووسائل التواصل الاجتماعي.

الدكتور ميخائيل فارشافسكي Credit: DM Operations Inc.

ويرى فارشافسكي أنّ هؤلاء التجار وعلاجات المعجزة المريبة خاصتهم ليست ظاهرة جديدة، وأشار إليهم الطبيب بخبراء "أنا أعرف كل شيء"، وهو مصطلح صاغه خلال محادثة "تيد" (TED Talk) ألقاها في عام 2017.

وخلال حديث مع كبير المراسلين الطبيين لشبكة CNN، الدكتور سانجاي جوبتا، في بودكاست بعنوان Chasing Life، قال فارشافسكي مؤخرًا: "أعتقد أنّ الاستراتيجيات تغيرت فحسب لأنّنا نتمتع بأداة جديدة وهي وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يتجنبها الأطباء الذين يعتمدون على الأدلة عادةً".

ويرى الطبيب أنّ هؤلاء الخبراء ومنتجاتهم التي تُعد أروع من أن تُصدَّق يزدهرون في المنطقة الرمادية، حيث لا يملك العِلم إجابات واضحة بعد، وتقوم وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت بتضخيم أصواتهم.

وفي ظل انتشار المعلومات الخاطئة عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، خاصةً فيما يتعلق بفقدان الوزن، ما الذي يمكنك فعله للتأكد من أنّك لن تقع ضحية لتلك الحيل؟ إليك 5 نصائح من فارشافسكي.

لا تصدق الضجيج المتعلق بفقدان الوزن بسرعة

وقال فارشافسكي: "لا تثق بـ99% ممّا تراه عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

كما أشار إلى وجود العديد من مصادر المعلومات الجديرة بالثقة، ومنها الحكومية (مثل موقع FoodSafety.gov التابع للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها)، والأكاديمية (مثل الموقع الذي تديره كلية الطب بجامعة "هارفارد").

وتنتهي المواقع هذه عادةً بـgov، وedu، وorg.

عزّز فرص نجاحك من خلال زيارات الطبيب السنوية

أعط الأولوية لبناء علاقة وطيدة مع أخصائي طبي جيد.

وأفاد فارشافسكي: "هذه أهم نصيحة أود تقديمها، أي إنشاء علاقة طويلة الأمد مع طبيب الرعاية الأولية"، مضيفًا أنّه يرى أشخاصًا في العشرينيات والثلاثينيات من العمر يستخدمون الرعاية العاجلة كمصدر للرعاية الأولية.

وقال: "ليس هذا هو المقصود بالرعاية العاجلة"، وأوضح أنّها "لن تعطيك نتائج جيدة. وأنت لن تقوم بتكوين علاقة جيدة. ولن تحصل على فوائد بوجود علاقة طويلة مع مزوِّد واحد".

ويرى فارشافسكي أنّ وجود علاقة كهذه مهمة بشكلٍ خاص عندما يتعلق الأمر بإنقاص الوزن، وشرح: "كيف يمكنك مساعدة شخص ما على الحفاظ على ما فقده من الوزن عند انعدام الاستمرارية في الرعاية؟".

تجنب السعي وراء هدف واحد

هناك العديد من العوامل المهمة عندما يتعلق الأمر بالوزن أو فقدان الوزن، لذا، لا تقع في فخ الهوس بأحد تلك العوامل، سواء كان ذلك النظام الغذائي الصحيح، أو الطعام المثالي، أو المكملات الغذائية التي يجب تناولها.

وأكّد فارشافسكي أنّ "الحصول على 7 إلى 9 ساعات من النوم كشخصٍ بالغ، وخلال الساعات ذاتها من الليل، سيكون أمرًا مهمًا للتحكم بالوزن بشكلٍ جيد. وسيكون الحصول على 150 دقيقة من النشاط البدني متوسط ​​الشدة أمرًا مهمًا".

ويقترح الطبيب أيضًا إجراء تعديلات بسيطة على عاداتك اليومية، مثل استخدام السلالم بدلاً من المصعد، واختيار المشي بدلاً من ركوب السيارة لاجتياز المسافات القصيرة.

فكر بجسدك وعقلك أيضًا

لا تقلل من أهمية دور صحتك العقلية عندما يتعلق الأمر بالوزن.

وقال فارشافسكي: "(تأكد) من حصولك على المساعدة عندما يتعلق الأمر بمشاكل ومخاوف الصحة العقلية".

وتابع موضحًا أنّه "إذا لم تكن في وضع صحي عقلي جيد، فمن السهل جدًا أن يصبح الطعام علاجًا ذاتيًا للتعاسة أو القلق. وهذه الحالات، مثل الاكتئاب واضطراب القلق العام، هي قابلة للعلاج، إمّا عن طريق الحصول على جلسات العلاج، أو ربما بعض الأدوية عند وجود مبرّر لحالتك".

أنشئ علاقة إيجابية مع الطعام تدوم طويلاً

افهم بعض المبادئ الأساسية حول الطعام الذي تستهلكه، حتى لا تقوم مثلاً بالاحتفاء بنوع معين من الطعام، وتجريم نوع آخر.

وقال فارشافسكي: "تجنب محاولة المبالغة في تبسيط التغذية باستخدام قواعد صارمة وسريعة، وحاول فقط بدلاً من ذلك أنّ تمنح نفسك فهمًا عامًا لكيفية عمل الأطعمة.. فعندما لا تكون صارمًا، وشديدًا، وسريعًا عندما يأتي الأمر لتفكيرك بشأن الطعام، فإنك في الواقع تنشئ علاقة صحية وطويلة الأمد مع الطعام، وهو ما سيمنحك نتائج أفضل في الحفاظ على وزن صحي".