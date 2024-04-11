إكليل الجبل.. كيف تُستخدم هذه الأعشاب وما هي الأمراض التي تحمي منها؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُستخدم أعشاب إكليل الجبل، أو كما تُعرف بـ"الروزماري"، كنوع من أنواع التوابل لإضافة رائحة ونكهة مميزة للطعام. كما اشتهرت في الطب التقليدي لعلاج العديد من الأمراض، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"مكتبة الطب الوطنية" في أمريكا.

ويأتي من بينها:

عسر الطمث

آلام المعدة

الصداع

آلام الروماتيزم

التشنجات

الاكتئاب

واليوم تُزرع أعشاب إكليل الجبل في جميع أنحاء العالم، رغم أن موطنها الأصلي جنوب أوروبا، وآسيا، ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.

وفي الآونة الأخيرة، تم التركيز على الخصائص العلاجية المفيدة لأنواع مختلفة من مستخلصات أعشاب إكليل الجبل ومكوناتها الرئيسية، مثل حمض "الكارنوسيك"، و"الكارنوسول"، وحمض "الروزمارينيك"، وغيرها.

وأشار عدد كبير من الدراسات إلى دورها الفعّال باعتبارها مضادة للالتهاب، ومضادة للأكسدة، ومضادة للألم، وتحمي من تلف الأعصاب.

زيت إكليل الجبل

وأوضح الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" أن زيت إكليل الجبل يساعد على تحسين وظائف المخ، وتعزيز نمو الشعر، وتخفيف الألم والتوتر، وتحسين الحالة المزاجية، وتقليل التهاب المفاصل.

ولكن، يُنصح بتجنبه للمرأة الحامل، والأشخاص الذين يعانون من الصرع، أو ارتفاع ضغط الدم.

وعاد ما يتم تقديم أعشاب إكليل الجبل مع الدواجن، واللحوم، وأنواع الخضار المشوية. ويمكن أيضًا استخدامها لتزيين أطباق مختلفة من الحلويات.

نصائح للطهي بالأعشاب

وشارك الموقع الإلكتروني الرسمي "Better Health Channel"، وهو تابع لحكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية، مجموعة من الاقتراحات للطبخ بالأعشاب.

وتشمل ما يلي: