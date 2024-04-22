أبرز فوائد البامية والفيتامينات الغنية بها

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رغم أن العديد من الأشخاص لا يُفضّلون تناول البامية بسبب قوامها اللزج، إلّا أنها تتمتع بفوائد صحيّة لا تُعد ولا تُحصى.

تُعرف أيضًا باسم "Lady’s Finger"، أي "إصبع السيدة"، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"مكتبة الطب الوطنية" في أمريكا.

ويُعتقد أن البامية نشأت بالقرب من إثيوبيا، حيث كان المصريون يزرعونها بشكل متكرر خلال القرن الثاني عشر، ثم انتشرت بعد ذلك في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ما أبرز فوائدها؟

وتُعتبر البامية مصدرًا ممتازًا للعديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية لجسم الإنسان، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"Healthy SD" في أمريكا.

وتشمل ما يلي:

الألياف

أوضحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن الألياف تشكل جزءًا من نظام غذائي صحي، ويمكن أن توفر مجموعة من الفوائد الصحية. مثل الوقاية من مرض السكري أو التحكم فيه.

فيتامين "ك"

ويُعتبر فيتامين "ك" من بين الفيتامينات المهمة والأساسية التي يحتاج الجسم إليها.

وأوضح حساب مدينة الملك سعود الطبية، عبر منصة "X"، أن فيتامين (ك) يساعد على التئام الجروح، مع الحفاظ على صحة العظام.

فيتامين "ب-6"

وأوضحت وزارة الصحة المصرية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، أن فيتامين "B" يساعد في تنشيط وتحفيز الجهاز المناعي.

وتتواجد أبرز أنواع فيتامين "ب-6" تحديدًا في الحبوب الكاملة، مثل الشوفان وذرة الفشار، والبقوليات، والخضار ذات الأوراق الداكنة، والفاكهة، والمكسرات، والأسماك، والدجاج، واللحوم.

الزنك

وتكمن أهمية الزنك في تعزيز مناعة وصحة الجسم، كما يساعد في التئام الجروح وصنع خلايا وأنزيمات جديدة، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة السعودية.

مضادات الأكسدة

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"مكتبة الطب الوطنية" في أمريكا أن مضادات الأكسدة تلعب دورًا مهمًا في حماية الجسم من تطور العديد من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، والشيخوخة، وفقر الدم، والسرطان، والالتهابات.

هل كنت تعلم؟

رائحة البامية تُشبه رائحة القرنفل

أوراق البامية، وزهورها، وسيقانها، وبذورها، جميعها صالحة للأكل

تتوفر على مدار السنة، لكن موسم البامية يبدأ في أواخر فصل الصيف حتى أوائل الخريف

كيفية حصاد وتخزين البامية

تُصبح البامية جاهزة للأكل عندما تصبح متماسكة وذات ألوان زاهية. ويمكن تخزينها في الثلاجة لمدة تصل إلى 5 أيام في حاوية غير محكمة الإغلاق.

وبمجرد أن يبدأ لون البامية وحوافها في التحول إلى اللون الداكن، يجب التخلص منها فورًا.

طرق تناول البامية

ويمكن تناول البامية نيئة أو مقلية أو مسلوقة، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"Healthy SD" في أمريكا.

وعلى سبيل المثال، يمكن تناول البامية نيئة مع مجموعة من التوابل المختلفة، أو مع صلصة "الرانش" المفضلة لديك.

ويمكن إضافة البامية إلى عصير الفاكهة الخاص بك، أو تخليلها، أو وضعها في المقلاة الهوائية للحصول على ملمس مقرمش.

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"مكتبة الطب الوطنية" في أمريكا أن مستخلص قرون البامية يعمل كـ"عامل سماكة" في العديد من وصفات الحساء، والصلصات، لزيادة لزوجتها.

ويتم استخدام السكريات الموجودة بالبامية في الأطعمة المجمدة المحلّاة مثل المثلجات، وكذلك منتجات المخابز، بسبب فوائدها الصحية ومدة صلاحيتها الطويلة.