ما هو مشروب BORG الخطير..وأي فئة عمرية يستهدف؟

BORG، أو "غالون التعتيم"، يشير إلى خليط يتم إعداده غالبًا في إبريق بلاستيكي بحجم غالون. يحتوي عادةً على الفودكا أو غيرها من مشروب الكحول المقطر، والماء، ومُحسِّن النكهة، ومسحوق أو مشروب إلكتروليت.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يشير اختصار BORG إلى "غالون الغضب الأسود"، وفقًا لما ذكره مركز السموم الوطني في العاصمة الأمريكية واشنطن، وهو عبارة عن خليط يتم تحضيره غالبًا في إبريق بلاستيكي بحجم غالون، يحتوي عادةً على الفودكا أو سواها من الكحول المقطر، والماء، ومُحَسِّن النكهة، ومسحوق أو مشروب إلكتروليت.

غالبًا ما يتم تناول هذا المشروب بالحفلات الجامعية التي تُقام في مناطق مفتوحة خلال النهار، ويُطلق عليها اسم darties.

الإصدار الجديد من الكحول المعد منزليًا

أوضحت الدكتورة آنا ليمبكي، أستاذة الطب النفسي وطب الإدمان في جامعة ستانفورد بولاية كاليفورنيا الأمريكية، أنّ هناك كمية كبيرة من الكحول في مشروب BORG، ما يعني أن "شرب غالون منه يهدد الحياة، ويسبب التسمم بالكحول".

وتستهدف النسخة الجديدة والكبيرة من هذا المشروب المُعد منزليا، بحسب ما أوضحته سابرينا غريمالدي، مؤسسة ورئيسة تحرير مجلة أسلوب الحياة على الإنترنت "The Zillennial Zine"، جيل الألفية، والجيل Z.

وقالت غريمالدي لـCNN إنه "عوضًا عن صنع مشروب مختلط يُوضع في موزع مشروبات ضخم سعة 5 غالونات، أو في حوض كبير، يتمثل الاتجاه السائد بصنع مشروب الكوكتيل هذا في حوض مثل حوض الاستحمام، حيث يأخذ كل شخص الكمية التي يريدها من المشروب. وكما يوحي اسمه، فإنه يهدف إلى جعلك في حالة سكر شديدة".

واستخدمت ليمبكي مصطلح "عامل العدوى الاجتماعية" لدى مشروب BORG ما يجعل الأمر أكثر خطورة.

وقالت: "يرى الأطفال آخرين من جيلهم يفعلون ذلك، ويريدون تجربة الأمر بأنفسهم، ما يشكل خطرًا حقيقيًأ آخر، يتمثل باتخاذ سلوك منحرف خطير وتطبيعه من خلال نشره على وسائل التواصل الاجتماعي".

إفراط الجيل Z بشرب الخمر

سمعت غريمالدي، البالغة من العمر 24 عامًا، لأول مرة عن BORG في وقت سابق من هذا العام عندما عرضت متدربة تحريرية، كيلي شيونغ، 21 عامًا، كتابة موضوع يتناول سبب شعبية هذا المشروب الكبيرة بين الجيل Z.

ولفتت غريمالدي إلى أنّها تخرجت من الجامعة في عام 2020، موضحة: "من الآمن القول إنني لم أكن جزءًا من مشهد الحفلات الجامعية منذ نحو 5 سنوات (لا سيّما بسبب الجائحة). ورغم أن عمري قريب جدًا من كيلي، إلا أنه من الجنون كيفية ظهور هذه الاتجاهات الدقيقة".

سمعت شيونغ التي تخرجت للتو من جامعة بيتسبرغ، لأول مرة بـBORG خلال سنتها الثانية في الكلية.

وقالت لـCNN: "كان ذلك في يوم القديس باتريك، وكان لدى الجميع تقريبًا غالون BORG خاص بهم"، مضيفة أن المشروب يحظى بشعبية خاصة في الحفلات الكبيرة التي تقام بالهواء الطلق أو "المناسبات الخاصة".

من الصعب تتبّع أصول المصطلح، إذ تصدّر مشروب BORG عناوين الأخبار، لا سيما في مارس/ آذار 2023، عندما نُقل أكثر من عشرين طالبًا من جامعة ماساتشوستس أمهرست، الذين يُعتقد أن العديد منهم يتناولون مشروب BORG، بواسطة سيارة إسعاف في الحرم الجامعي.

طلاب المدارس الثانوية يشربون BORG أيضًا

ولا يقتصر هذا الاتجاه على طلاب الكليات الجامعية.

قالت فيرجينيا، 18 عاما، وهي طالبة في الصف الأخير بمدرسة ثانوية خاصة في تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية، إن أحد أسباب جاذبية BORG يتمثل بالجانب الاجتماعي.

وأشارت ليمبكي إلى أن التفكير على هذا النحو جزء مما يجعل مشروب BORG يحتمل أن يكون خطراً على الأشخاص الذين يلجأون إليه كمشروب في الحفلات.

وقالت ليمبكي: "غالبًا ما يحتوي BORG على خمس (25.6 أونصة سائلة أو 3.2 كوب) من الفودكا أو غيرها من الكحوليات القوية، وهو ما يعادل حوالي 17 مشروبًا قياسيًا، وهي كمية هائلة من الكحول".

وأشارت ليمبكي إلى أن مشروب BORG يتم تحليته عادة بعامل مخفف مثل مشروبات الإلكتروليت أو معززات نكهة الماء، ما يجعله أكثر خطورة.