ما هو نبات القرّاص..وما أبرز فوائده؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل سبق أن سمعت عن نبات القرّاص، أو كما يُعرف أيضًا باسم "قُرَّيْص"؟ ويُعتبر صالحًا للأكل، ويُزرع في أوروبا، وآسيا، وشمال إفريقيا، وأمريكا الشمالية.

ويتمتع القرّاص بخصائص علاجية منذ أكثر من ألفي عام، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"مكتبة الطب الوطنية" في أمريكا.

ما هو نبات القرّاص؟

يمكن أن يبلغ ارتفاع نبات القرّاص حوالي 6 أقدام. ويمتاز بوجود شعر ناعم على عروقه وأوراقه.

أوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لحكومة ولاية إنديانا الأمريكية أن كلّ شعرة تشبه الإبرة المُجوّفة، حيث تحتوي على حمض "الفورميك"، وهي المادة الكيميائية ذاتها الموجودة في لُعاب النمل، والتي تسبب الألم للإنسان عند لدغه.

يمكن أن يؤدي هذا الحمض إلى تهيّج الجلد لمدة تصل إلى 24 ساعة. ويُستخدم نبات القرّاص كعلاج للعديد من الأمراض، من بينها الربو، وورم المفاصل الناتج عن الالتهاب.

ذكر الموقع الإلكتروني الرسمي لحكومة ولاية إنديانا الأمريكية في ألمانيا، أن المعهد الاتحادي للأدوية والأجهزة الطبية وافق على استخدام نبات القرّاص كعلاج لالتهابات المسالك البولية وحصوات الكلى.

ويُعتقد أيضًا أنه يُعيد مرونة الأوعية الدموية للنساء اللاتي يعانين من انقطاع الطمث.

وأصبح نبات القرّاص يُعرف بخصائصه الغذائية.منذ حوالي قرن من الزمان، إذ أوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"مكتبة الطب الوطنية" في أمريكا أنه غني بالألياف، والمعادن، والفيتامينات، ومُضّادات الأكسدة مثل "البوليفينول" و"الكاروتينات".

كما يتمتع بخصائص مُضادّة للالتهابات، والعدوى، وخافضة للضغط، ومُضادّة للقرحة، ومُسكّنة للألم. وتُساعد أوراقه، وعروقه، وجذوره، وبذوره، في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

يمكن استخدام الأوراق الصغيرة لصنع الكاري، وأنواع مختلفة من الحساء. كما اعتمد الأمريكيون الأصليون على هذا النبات كوسيلة لإبقاء أنفسهم مستيقظين أثناء فترات الحراسة. كما استخدموا الألياف، وهي أقوى من القطن، كمواد لصنع الحبال.

نصائح للطهي بالأعشاب

شارك الموقع الإلكتروني الرسمي "Better Health Channel"، وهو تابع لحكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية، مجموعة من الاقتراحات للطبخ بالأعشاب.

وتشمل ما يلي: