دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يوصي الخبراء بتناول نظام غذائي نباتي لخفض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة والعيش لفترة أطول، والمساهمة بمساعدة الكوكب أيضًا.

هل هذا يعني أنه مسموح لك ملء طبقك بالمعكرونة والجبن، أو تناول بيتزا الخضار المجمدة، أو البطاطس المقلية لوجبات الطعام السريعة، وتناول حلوى دوناتس أو ثلاثة للتحلية؟

ولفت دوان ميلور، اختصاصي تغذية مسجل وزميل تدريس رئيسي بكلية أستون الطبية في برمنغهام بالمملكة المتحدة، إلى أنه رغم أن جميع هذه الخيارات فائقة المعالجة قد تكون خالية من اللحوم، إلا أنها لا تخلو من المخاطر.

وأفاد ميلور في بيان أنه "لا يمكننا الافتراض دومًا أن المحتوى النباتي صحي، لأن السكر في النهاية نباتي".، موضحًا أن "العديد من الأطعمة التي لا تحتوي على منتجات حيوانية، مثل البسكويت، ورقائق البطاطس، والحلويات، والمشروبات الغازية، هي من الناحية الفنية نباتية، لكنها لا تُعتبر ضرورية كجزء من نظام غذائي صحي من قبل غالبية الناس".

وأشار ميلور إلى أنّ تناول مثل هذه الأطعمة السريعة ذات الأصول النباتية يرفع نسبة الكولسترول السيئ، وضغط الدم بشكل كبير، ويمكن أن يؤدي إلى أمراض القلب، والوفاة المبكرة، يحسب الدراسة الجديدة.

وظهر أن الأطعمة النباتية فائقة المعالجة ترتبط بزيادة في مستويات الكوليسترول بالدم، وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقالت ريناتا ليفي، كبيرة الباحثين في الدراسة، والباحثة في مركز البحوث الوبائية للتغذية والصحة بجامعة ساو باولو، المعروف باسم Nupens/USP، في البرازيل إنّ "تناول المنتجات النباتية قد يكون مفيدًا، أو يضع حدًا ما للمشاكل الصحية، أو يمثّل خطرًا، كل هذا يتوقّف على مستوى معالجة هذه الأطعمة".

تخضع الأطعمة فائقة المعالجة لعمليات صناعية متعددة، مثل التسخين، وتكسير العناصر الغذائية والبروتينات، والقولبة، والضغط، بالإضافة إلى مواد كيميائية لتغيير اللون، والرائحة، والطعم، والملمس بشكل تجميلي. صُممت الأطعمة ضمن هذه الفئة لتكون مستساغة للغاية بالنسبة لبراعم التذوق البشرية وغالبًا ما تكون مريحة للغاية، ولا تتطلب سوى القليل من وقت التحضير أو لا تتطلب وقتًا.

وتشمل الأطعمة غير المصنعة الفاكهة، والخضار الطازجة، والبيض، والحليب. تشمل الأطعمة قليلة المعالجة مكونات الطهي مثل الملح، والأعشاب، والزيوت، والأطعمة مثل السلع المعلبة، والخضار المجمدة التي تجمع بين مكونات الطهي والأطعمة غير المصنعة.

وقالت المؤلفة الأولى في الدراسة فرناندا راوبر، الباحثة في Nupens/USP إن "المضافات الغذائية، والملوثات الصناعية الموجودة في هذه الأطعمة قد تسبب الإجهاد التأكسدي والالتهابات، ما يزيد من تفاقم المخاطر".

ولفتت راوبر في بيان إلى أن "نتائجنا تدعم التحول نحو الخيارات الغذائية النباتية التي تأخذ في الاعتبار درجة المعالجة لتحسين نتائج صحة القلب والأوعية الدموية".

تناول النباتات الطازجة والمجمدة

استخدمت الدراسة، التي نُشرت في مجلة "The Lancet Regional Health – Europe"، الإثنين، البيانات التي تم جمعها من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، وهي دراسة طولية تشمل مشاركين من إنجلترا، واسكتلندا، وويلز. وأجاب أكثر من 118 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عاما على أسئلة حول نظامهم الغذائي. ورُبطت هذه المعلومات لاحقًا بسجلات المستشفيات والوفيات بشأن تطور عوامل الخطر القلبية الوعائية.

وجدت الدراسة أن الأطعمة فائقة المعالجة المصنوعة من النباتات تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 5%، بينما تزيد من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 13%.

ووجد الباحثون أيضًا أن كل 10% من استبدال الأطعمة النباتية فائقة المعالجة بالنباتات الطازجة، أو المجمدة، أو المعالجة، بالحد الأدنى يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 7%، بينما يوفر انخفاضًا بنسبة 13% في خطر الوفاة بسبب أمراض القلب.

نظرت الدراسة أيضًا في منتجات اللحوم النباتية، مثل النقانق، والناجتس، والبرغر، والتي تقع بطبيعتها ضمن فئة فائق المعالجة. ومع ذلك، كان من الصعب تحديد مدى المخاطر التي تحملها تلك الأطعمة، حسبما قال بيتر سكاربورو، أستاذ صحة السكان بجامعة أكسفورد في المملكة المتحدة. والذي لم يشارك في الدراسة.

وأوضح سكاربورو في بيان أن "بدائل اللحوم النباتية تشكل 0.5% فقط من جميع الأطعمة النباتية فائقة المعالجة المدرجة في هذه الورقة".

وكانت أكثر من نصف كمبة الأطعمة النباتية فائقة المعالجة التي تمت دراستها في الورقة عبارة عن خبز، ومعجنات، وكعك.

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وأضاف سكاربورو: "لذلك من الصعب للغاية أن نستنتج من هذه الورقة أن بدائل اللحوم النباتية ضارة بصحتك".

من جهته، قال توم ساندرز، وهو الأستاذ الفخري للتغذية وعلم التغذية في جامعة كينغز كوليدج لندن، غير المشارك في الدراسة، إنه بالإضافة إلى ذلك، فإن الكثير مما ورد في الورقة معروف بالفعل.

وأشار في بيان إلى أنه "من المقبول تمامًا أنّ الأنظمة الغذائية النباتية المتوازنة مثل حمية البحر الأبيض المتوسط ​​أو حمية DASH مواتية لصحة القلب والأوعية الدموية، وهذه الأنظمة تؤكد بالفعل على ضرورة تجنب الأطعمة غير الصحية مثل رقائق البطاطس وغيرها، والمشروبات المحلاة بالسكر، والحلوى، والبسكويت، والحلويات".

وخلص إلى أنّ"هذه الأطعمة الأخيرة غير صحية بصرف النظر عما إذا كانت مصنوعة صناعيا أو في المنزل".