يُستخدم لإعداد القهوة.. ماذا تعرف عن فوائد نبات الهندباء؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت من مُحبّي تناول نبات الهندباء، فأنت محظوظ، وذلك بسبب ما يتضمنه من خصائص صحيّة مذهلة.

ما أبرزها؟

أوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"مكتبة الطب الوطنية" في أمريكا أن غالبية أجزاء النبات تحتوي على خليط من العناصر الغذائية، منها الكربوهيدرات، والبروتينات، والألياف القابلة للذوبان، والمركبات الفينولية النشطة بيولوجيًا.

ويُعدّ نبات الهندباء مصدرًا جيدًا للعديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية لجسم الإنسان، بحسب ما ذكره موقع "Cleveland Clinic" الإلكتروني في أمريكا، من بينها:

فيتامين "أ"

فيتامين "ج"

فيتامين "ك"

حمض الفوليك

الكالسيوم

البوتاسيوم

أما فوائد نبات الهندباء، فتشمل ما يلي:

مضادات للأكسدة

تحمي مضادات الأكسدة جسم الإنسان من الجذور الحرة، وهي عبارة عن جزيئات يمكن أن تُلحق الضرر بخلايا الجسم، وتجعله يتقدم في السنّ بشكل أسرع.

تخفيف الالتهابات

تتسبب الالتهابات في العديد من المشاكل الصحيّة الخطيرة، بما في ذلك أمراض القلب والسرطانات. لذلك، من الضروري تناول الأطعمة التي تساعد على مقاومة الالتهابات.

إدارة ضغط الدم

يُعد نبات الهندباء غنيًّا بمعدن البوتاسيوم، ما يجعله مُدرّ طبيعي للبول. وغالبًا ما تُستخدم مُدرّات البول للمساعدة في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم.

السيطرة على نسبة السكر بالدم

تم استخدام نبات الهندباء في جميع أنحاء العالم كوسيلة طبيعية للسيطرة على مرض السكري من النوع الثاني.

وأوضحت الدراسات، التي أُجريت على الحيوانات، أن المركبات الموجودة في نبات الهندباء قد تُساعد في تقليل مستويات السكر بالدم لدى مرضى السكري.

خفض الكولسترول

يُعدّ خفض نسبة الكوليسترول خطوة أساسية لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

ووجدت الدراسات التي أُجريت على الحيوانات أن مستخلصات جذور وأوراق الهندباء يمكن أن تُخفّض مستويات الكوليسترول بشكل طبيعي.

قهوة الهندباء

تُصنّع قهوة الهندباء من الجذور المطحونة لنبات الهندباء، بحسب ما ذكره موقع "Cleveland Clinic" الإلكتروني في أمريكا. ويتم تحضيرها تمامًا مثل القهوة التقليدية، حيث تُقدّم طعمًا مريرًا مُشابهًا.

لكن الفارق الوحيد هو أن قهوة نبات الهندباء لا تحتوي على الكافيين، ما يجعلها بديلًا لطيفًا ومناسبًا.

ويمكن تناول نبات الهندباء بعدّة طرق. من خلال إضافته لشتّى أنواع السلطات، والشطائر، والمخبوزات، والأطباق اليومية.