10 أطعمة يمكن أن تسبب رائحة الجسم الكريهة..ما هي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من المعروف أن الثوم والبصل يتمتعان بتأثير على رائحة الفم. ولكن، هل تعلم أن بعض الأطعمة تلعب دورًا في تكوين رائحة الجسم أيضَا؟

أوضح موقع "Cleveland Clinic" الإلكتروني في أمريكا أن الأطعمة التي تؤثر على رائحة الجسم تحتوي على نسبة عالية من حمض الكبريتيك، ما يمكن أن يتسبب برائحة كريهة مشابهة لرائحة البيض الفاسد.

ما أبرز هذه الأطعمة؟

البهارات

الثوم

البصل

اللحوم الحمراء

خضار الفصيلة الصليبية، مثل القرنبيط، والكرنب، والبروكلي

نبات الهليون

الكحول

الأسماك

الأطعمة الحارّة

الكافيين

يُذكر أن رائحة الجسم يمكن أن تتأثر بعوامل أخرى، مثل الوراثة، والنظافة الشخصية، وبعض الحالات الطبّية.

وتُعتبر التغيّرات الهرمونية مسؤولة أيضًا عن روائح الجسم غير العادية والمختلفة. على سبيل المثال، قد تُسبب الهبّات الساخنة، والتعرّق الليلي، والتقلّبات الهرمونية، التي تحدث أثناء فترة انقطاع الطمث، بحدوث تعرّق زائد.

إرشادات عامة يُنصح بها لتجنب رائحة الجسم السيئة

ممارسة النظافة الشخصية

ارتداء ملابس خفيفة ومرنة تسمح بمرور الهواء

استخدام مضادات التعرّق ومزيلات رائحة العرق

تعديل النظام الغذائي

ويمكن أيضًا تجربة تقنيات الاسترخاء، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لـ"مايو كلينك"، وهي مجموعة طبية وبحثية لا تهدف إلى الربح، مقرها الرئيسي في مدينة روتشيستر بولاية مينيسوتا الأمريكية.

على سبيل المثال، قد تُساعد تمارين اليوغا أو التأمل في التحكّم بالتوتر، الذي يعتبر أيضًا عاملًا مُسببًا للتعرّق.