كيف يمكن للنساء خسارة الوزن بسرعة أكبر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يُعتبر فقدان الوزن أمر صعب، حيث تكافح العديد من النساء لخسارة بضعة كيلوغرامات لتستعيدها بعد ذلك، ويزيد وزنها مجدداً.

وأشار موقع "Womenshealth.org" التابع لمكتب صحة المرأة (OWH) ضمن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، إلى أن هناك ضرورة لاعتماد النصائح التالية لفرص أفضل في التخلص من الوزن الزائد:

وضع خطة واضحة البدء بتطبيق هذه الخطة تناول طعام صحي مزاولة نشاطات بدنية الحفاظ على الصحة العقلية عدم الاستسلام

هل تفقد النساء الوزن بشكل مختلف عن الرجال؟

غالبًا ما يفقد الرجال الوزن بسرعة أكبر من النساء، ولكن مع مرور الوقت، عادة ما يكون فقدان الوزن متساويًا بين النساء والرجال.

وقد يفقد الرجال الوزن بسرعة أكبر لأنه عادة ما يكون لديهم المزيد من العضلات، في حين قد يكون لدى النساء المزيد من الدهون. ونظرًا لأن العضلات تحرق سعرات حرارية أكثر من الدهون، فإن الرجال يحرقونها أكثر أثناء الراحة مقارنة بالنساء.

كما يُعتبر بعض الرجال أكبر حجمًا من النساء ​​ولديهم المزيد من العضلات، ويمكنهم عادةً تناول سعرات حرارية أكثر والاستمرار في فقدان الوزن، مقارنة بالنساء اللواتي عليهن التحكم بكمية وحجم كل وجبة طعام.

كيف تؤثر الدورة الشهرية على خسارة الوزن أو زيادته؟

لا تؤثر الدورة الشهرية على زيادة الوزن أو فقدانه، غير أن العديد من النساء تصاب بمتلازمة ما قبل الحيض، ما يمكن أن يزيد من الرغبة في تناول كميات أكبر من الأطعمة الحلوة أو المالحة. ويمكن أن تؤدي هذه السعرات الحرارية الإضافية إلى زيادة الوزن، خصوصاً أن الملح يجعل الجسم يحتفظ بكمية أكبر من الماء.

لكن، فقدان الوزن أو اكتسابه يمكن أن يؤثر على الدورة الشهرية. والنساء اللواتي يفقدن الكثير من الوزن أو يفقدن الوزن بسرعة كبيرة، قد تتوقف لديهن الدورة الشهرية أو تُصبح غير منتظمة لفترة من الوقت. أما النساء اللواتي يعانين من السمنة الزائدة فقد يختبرن أيضًا فترات دورة شهرية غير منتظمة.

كيف يؤثر انقطاع الطمث على فقدان الوزن؟

قد يكون من الصعب فقدان الوزن بعد انقطاع الطمث. وعادة ما تكتسب العديد من النساء حوالي ​​5 أرطال أو ما يعادل 2.27 كيلوغرام بعد انقطاع الطمث. وقد تلعب عوامل عدة دوراً في زيادة الوزن مثل انخفاض مستويات هرمون الأستروجين بعد انقطاع الطمث، وتباطؤ عملية التمثيل الغذائي مع التقدم في العمر، وتغير عادات الأكل الصحية، وقلة النشاط. كما أنه مع التقدم في السن، يفقد الجسم كتل من العضلات، وبالتالي يحرق سعرات حرارية أقل.