7 أسباب رئيسية لبدء يومك بشرب الماء والليمون الحامض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتمتع التغييرات الروتينية البسيطة في حياتك بتأثير كبير على صحتك، مثل أن تبدأ يومك بشرب كوب من الماء والليمون الحامض.

أوضح الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" في أمريكا أن هناك 7 أسباب رئيسية ستجعلك تُفكّر بتبنّي هذه العادة البسيطة.

ما أبرزها؟

المساعدة في عملية الهضم

المساعدة في إبقاء الجسم رطبًا

المساعدة في إنقاص الوزن

منع الأكسدة

توفير جرعة صحيّة من فيتامين "سي"

توفير معدن البوتاسيوم

المساعدة في الوقاية من حصوات الكلى

كيفية تحضير كوب الماء و الليمون

يُنصح بإضافة عصير نصف حبة ليمون حامض إلى كوب من الماء الدافئ.

وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي "Health SD" أن الليمون الحامض غني بالعناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم، من أبرزها:

فيتامين "سي"

حمض الستريك

مضادات الأكسدة

كيف تختار حبّات الليمون الحامض؟

يجب البحث عن حبّات الليمون الحامض الصلبة والثقيلة بالنسبة لحجمها، ويُفضل تجنّب تلك التي تحتوي على بقع أو عيوب لأنها قد تكون تالفة.

هل كنت تعلم؟

يتمتع الليمون الحامض، الذي بدأت زراعته في آسيا، بتاريخ غنيّ يعود إلى قرون مضت.

بعد أن كانت الحضارات القديمة تُقدّره لخصائصه الطبيّة، جُلب لاحقًا إلى أوروبا عن طريق التُجّار العرب خلال العصور الوسطى.

ومن تعزيز نكهة الأطباق إلى استخدامه كعامل تنظيف طبيعي، يتمتع الليمون الحامض بعدد لا يحصى من الاستخدامات خارج المطبخ. وأوضح موقع "Health SD" الإلكتروني الرسمي بأمريكا أنه مزيل طبيعي للبقع والروائح الكريهة.