هل تعاني من عسر الهضم؟ إليك ما لا تعرفه عن فاكهة البابايا وفوائدها

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تُحبّ البابايا؟ تمتاز هذه الفاكهة بطعمها الحلو، ولونها الزاهي، وسهولة إدخالها في النظام الغذائي اليومي. ليس ذلك فحسب، وإنما تعود بفوائد صحيّة على جسم الإنسان.

ماذا تعرف عنها؟

أوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"مكتبة الطب الوطنية" في أمريكا أن فاكهة البابايا قد سُمّيت بـ"فاكهة الملائكة"، أو "فاكهة العمر الطويل"، من قبل المستكشف كريستوفر كولومبوس.

ويُعتقد أن موطن الفاكهة هو جنوب المكسيك وأمريكا الوسطى المجاورة. وتُزرع حالياً على نطاق واسع في البرازيل، وولاية هاواي الأمريكية، وولاية فلوريدا الأمريكية، وجنوب إفريقيا، والهند، وأستراليا، وغيرها.

ما أبرز فوائدها؟

تساعد فاكهة البابايا، التي تنمو بالمناطق الاستوائية، في عملية الهضم بشكل أساسي.

تحتوي على كمية وفيرة من فيتامين "سي" وفيتامين "أ"، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"Wisconsin Department of Public Information".

يساعد فيتامين "سي" على تكوين الكولاجين، الذي يربط العضلات، والعظام، والأنسجة معًا. كما يساعد الجسم على امتصاص الحديد وحمض الفوليك أثناء تناول شتى أنواع النباتات. ويعمل أخيرًا كمضاد أكسدة لمنع تلف الخلايا.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإكتروني الرسمي، أن فيتامين "أ" تكمن أهميته في المساعدة على الرؤية بالضوء الخافت، والحفاظ على صحة الجلد وبطانة بعض أجزاء الجسم مثل الأنف، والمساعدة على نمو العظام والأسنان، والوقاية من الإصابة بالسرطان.

واستُخدمت فاكهة البابايا في الطب الشعبي لعلاج أمراض مختلفة، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"مكتبة الطب الوطنية" في أمريكا.

وتشمل ما يلي:

السكري

السرطان

أمراض القلب والأوعية الدموية

الأمراض المُعدية

وتُظهر بعض الدراسات أيضًا أنه يمكن استخدام فاكهة البابايا أيضًا للوقاية من فقر الدم المنجلي.

حقائق ممتعة

أوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"Wisconsin Department of Public Information" أن البذور السوداء الموجودة وسط ثمار البابايا هي صالحة للأكل. وتتمتع في الواقع بمذاق فلفلي وحار.

وتحتوي الفاكهة أيضًا على إنزيم "الباباين"، ما يسمح باستخدامها كمُليّن طبيعي للحوم.

البابايا في الطعام

وتتعدّد استخدامات فاكهة البابايا بالطعام، حيث يمكن تقطيعها إلى شرائح رفيعة، ووضعها في أطباق صغيرة كمقبلات على مائدة الطعام.

ويميل العديد من الأشخاص لإضافتها إلى شتى أنواع السلطات، والشوربات، والصلصات، والحلويات، والمشروبات، والعصائر.

وهناك أيضًا من يُفضّل شوي البابايا أو تجفيفها كوجبة صحيّة خلال النهار.

مدة صلاحية الفاكهة المجففة

من المعروف أن الفاكهة المجففة تدوم لفترة أطول بكثير مما لو كانت طازجة. ولكن هذا لا يعني أنها لا تملك تاريخ انتهاء صلاحية.

ويمكن أن تبقى في خزانة المؤونة بأعلى جودة لمدة 6 أشهر، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA).