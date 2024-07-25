10 أغراض لا تتركها داخل سيارتك في ظل حرارة الصيف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يميل العديد من السائقين إلى ترك أغراضهم الشخصية في مركباتهم، خاصة عند استخدامها بشكل يومي، من دون إدراك الخطر الذي يمكن أن يتسببه مثل هذا الفعل.

ونشر حساب "عش بصحة" التابع لوزارة الصحة السعودية، عبر منصة "X"، أبرز 10 أغراض يجب تفادي حفظها في السيارة.

وتشمل ما يلي:

عبوة عطر

بطارية هاتف

قنينة الماء

معقم اليدين

الولاعة

علبة مساحيق التبرج

واقي الشمس

الشاحن المتنقل

عبوة الغاز

الأدوية

وفي وقت سابق، أوضحت هيئة الغذاء والدواء السعودية، بتغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة "تويتر"، أن بعض هذه المواد قد تتأثر سلامتها بارتفاع درجات الحرارة، خاصة إذا كنت تترك سيارتك في أماكن تتعرض للشمس لفترات طويلة.

وإذا كانت درجة الحرارة الخارجية تبلغ 27 درجة مئوية، فستكون داخل السيارة:

31 درجة مئوية بعد مرور 20 دقيقة

47 درجة مئوية بعد مرور 40 دقيقة

50 درجة مئوية بعد مرور 60 دقيقة

كيف يمكن أن تؤذيك درجات الحرارة المرتفعة على الصعيد الشخصي؟

وأشارت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإكتروني الرسمي، إلى أن هناك عدد من الإصابات الناتجة عن الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، ومن بينها:

الإجهاد الحراري

ضربة الشمس

الطفح الجلدي

تشنجات العضلات

حروق الشمس

ولكن، يمكنك اتباع الإرشادات الوقائية التالية في حال اضطررت الخروج من منزلك: