أبرزها إنقاص الوزن..6 أسباب ستدفعك لتناول جبن القريش

تناول الجبن واحصل على ألف دولار.. إليك ما يريد الباحثون معرفته بهذا الاختبار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل سبق أن جرّبت جبن القريش، وهو يُعرف أبضًا باسم جبنة الـ"كوتاج"؟ ستُضيفه حتمًا إلى نظام غذائك الصحّي بمجرد أن تتعرّف إلى فوائده.

ما أبرزها؟

أوضح الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" بأمريكا أن جبن القريش منخفض السعرات الحرارية، ما يجعله أحد أكثر الأجبان الصحيّة التي يمكن تناولها.

ويُساعد بدوره فيما يلي:

توفير تغذية جيّدة

يحتوي جبن القريش على العديد من العناصر الأساسية لجسم الإنسان، أبرزها الكالسيوم، والفوسفور، والبوتاسيوم، والسيلينيوم، والصوديوم.

إنقاص الوزن

يُعد جبن القريش غنيًّا بالبروتين، وفقًا لموقع "Cleveland Clinic" بأمريكا. ووجدت الأبحاث أن النظام الغذائي الغنيّ بالبروتين يساعد على كبح الشهيّة وإدارة الهرمونات المرتبطة بها.

كما أظهرت الدراسات أن زيادة الكالسيوم يمكن أن تُساعد الجسم على إنقاص الوزن عند اتباع نظام غذائي مُقيّد بالسعرات الحرارية.

توفير الأحماض الأمينية الأساسية

تُساعد الأحماض الأمينية الجسم على العمل بسلاسة. وتؤثر بشكل عام على الشهيّة، وإنتاج الطاقة، والجهاز المناعي، ونمو العضلات، والنوم.

دعم صحة العظام

يحتوي جبن القريش على ثلاثة عناصر غذائية تساعد في تعزيز صحة العظام:

يساعد الكالسيوم بالوقاية من هشاشة العظام التي يمكن أن تؤدي إلى كسور العظام

الفوسفور ضروري لنمو العظام وقوتها، خاصة أثناء طفرات النمو أو عند التعافي من الكسور

يساعد البروتين في الحفاظ على كثافة المعادن في العظام، ويمكن أن يُقلّل من خطر الإصابة بالكسور

التحكّم في مستويات السكر بالدم

يُعدّ جبن القريش العادي منخفض الكربوهيدرات، ما يجعله خيارًا رائعًا لأي شخص يراقب نسبة السكر في دمه.

التقليل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان

أظهرت الأبحاث أن زيادة تناول منتجات الألبان قد يُقلّل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، وفقًا للموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" بأمريكا.

ويعتقد الخبراء أن الحصول على المزيد من الكالسيوم قد يوفر الحماية من:

سرطان المثانة

سرطان الثدي

سرطان القولون والمستقيم

سرطان المعدة

ويحتوي الجبن بشكل عام على نسبة عالية من البروتين، والكالسيوم، والفيتامينات، والأحماض الأمينية الأساسية، كما أنه يُعد بمثابة غذاء غني بالسعرات الحرارية، ويمكن أن يحتوي على نسبة عالية من الدهون والصوديوم.

في وقت سابق، قالت لورديس كاسترو مورتيلارو، اختصاصية التغذية ومديرة مختبر الطعام بجامعة نيويورك، لـ CNN: "إذا كنت تستمتع بتناول الجبن، فقد يكون مصدرًا جيدًا للبروتين والكالسيوم"، مضيفة أنه يجب الحذر من الإفراط في تناوله، إذ يمكن أن يؤدي إلى تراكم السعرات الحرارية بسرعة.

وأوضحت كاسترو مورتيلارو أن البروتين الموجود في الجبن يُعتبر بديلاً جيدًا للبروتين المشتق من اللحوم، لأنه لا يزال من أصل حيواني، ويحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم.