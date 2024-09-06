بينها عصير الشمندر..4 مشروبات تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع

دراسة جديدة: ارتفاع ضغط الدم غير المعالَج قد يزيد من خطر الإصابة بالزهايمر

هل سئمت من تناول أدوية للقلق أو الاكتئاب أو ارتفاع ضغط الدم؟ نفذ هذا الحل البسيط 3 أو 4 مرات أسبوعيًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تُعاني من ارتفاع ضغط الدم؟ هناك بعض المشروبات التي يمكن أن تُساعد على خفضه بشكل طبيعي، وفقًا لموقع "Cleveland Clinic" الإلكتروني في أمريكا.

وتشمل ما يلي:

عصير الشمندر

يحتوي الشمندر على نسبة عالية من النترات، والتي تساعد على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية بعدة طرق.

وتظهر بعض الدراسات أن مكملات عصير الشمندر قد تُخفّض ضغط الدم. وتزيد أيضًا من امتصاص الأكسجين، ما يسمح للأشخاص بالحفاظ على نشاطهم لفترة أطول.

وأوضحت جمعية القلب الأمريكية أن الشمندر يحتوي على مضادات الأكسدة، وهي مركبات موجودة في الأطعمة التي تساعد على إصلاح الحمض النووي، والحفاظ على صحة الخلايا الجيدة.

ويتمتع الشمندر أيضًا بخصائص مضادة للالتهابات، ما يُقلّل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة.

العصائر الغنيّة بالبوتاسيوم

تشمل العصائر الغنيّة بالبوتاسيوم عصير البرقوق، والجزر، والرمان، والبرتقال. ورغم أن عصير الـ"جريب فروت" يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، إلّا أنه يجب التعامل معه بحذر.

وأوضح الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" في أمريكا أنه يتفاعل بشكل سيئ مع بعض أدوية ضغط الدم. لذلك، يُنصح بالتحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك قبل تناوله.

الحليب منزوع الدسم

وجد الباحثون أن استهلاك منتجات الألبان قليلة الدسم قد يساعد في خفض ضغط الدم. وقد تؤثر المستويات العالية من فيتامين (د)، والفوسفور، والكالسيوم في الحليب أيضًا على خفض ضغط الدم.

الشاي

يُساعد كوب من الشاي الدافئ في تخفيف التوتر الذي يؤدي إلى ارتفاع مستويات ضغط الدم.

وأوضح مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام"، أن الشاي يحتوي على مضادات أكسدة تحمي من الأمراض المزمنة، ويحتوي على مادة "الفلافونويد" التي تساهم في تحسين صحة القلب، ويساعد على زيادة اليقظة، وتحسين الانتباه، والنشاط.

وفي المقابل، هناك مشروبات يمكن أن تتسبب في ارتفاع ضغط الدم. وتأتي من بينها:

الكحوليات

المشروبات التي تحتوي على الكافيين

المشروبات الغازية والمشروبات السكّرية

مشروبات الطاقة

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية مجموعة من الإرشادات للوقاية من الإصابة بارتفاع ضغط الدم على منصة "X".

وجاء فيها ما يلي: