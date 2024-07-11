فوائد الجزر الصغير..كيف يحمي القلب ويحدّ من الالتهابات؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تتمتع الخضار بأهمية كبيرة ليس فقط لجهة تنوّعها، وإمكانية تناولها نيئة أو مطبوخة، كاملة أو مقطّعة، إنما أيضًا لفوائدها الصحية. لكن الأشخاص الذين يتطلّعون لإضافة المزيد من الخضار إلى نظامهم الغذائي قد يتجاهلون نوعًا مهمًا.

توصلت دراسة جديدة غير منشورة قُدمت بالاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للتغذية Nutrition 2024، الذي عُقد في 30 يونيو/ حزيران بمدينة شيكاغو الأمريكية إلى أن تناول ثلاث حصص من الجزر الصغير أسبوعيًا يعطي دفعة كبيرة من العناصر الغذائية المهمة للجسم.

ووجد تقرير صادر عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC) لعام 2022 حول تناول الفاكهة والخضار، الذي استند إلى دراستين استقصائيتين وضعتا على نحو منفصل في عامي 2015 و2019، أنّ حوالي 1 من كل 10 بالغين أمريكيين فقط يتناولون بين 2 إلى 3 أكواب من الخضار يوميًا. وألهمت هذه الإحصائية مؤلفة الدراسة الرئيسية ماري هاربر سيمونز وفريقها للبحث عن حل بسيط يمكن أن يزيد من تناول الشخص للخضار أسبوعيًا.

وقالت سيمونز، وهي طالبة دراسات عليا بالتغذية في جامعة سامفورد بولاية ألاباما الأمريكية إن الحصة الواحدة من الجزر الصغير المقطّع إلى أجزاء أصغر، والتي تُباع عادة في محلات البقالة، تعادل حوالي ثمانية إلى 12 جزرة، أي نحو 100 غرام أو نصف كوب.

وشملت الدراسة غير المنشورة 60 شخصًا بالغًا تم تكليفهم إمّا بتناول حصص من الجزر لثلاث مرات في الأسبوع، أو عدم تناول الجزر والاستعاضة عنه بمكملات الفيتامينات المتعددة، أو تناول مزيج من الجزر والفيتامينات المتعددة.

وبعد أربعة أسابيع، وجد الباحثون أن من تناولوا الجزر لديهم زيادة بنسبة 10.8% من مادة الكاروتين بجلدهم، وهي عبارة عن مضادات أكسدة طبيعية تحدّ من الالتهابات، وتعزّز صحة القلب.

وجد الباحثون أنّ من تناولوا الفيتامينات المتعدّدة فقط (التي تحتوي على الكاروتينويد ذاته الذي نجده في الجزر) لم يروا أي تغييرات في مستويات الكاروتينويد. لكن من تناولوا الجزر والمكملات الغذائية شهدوا أكبر قدر من الفائدة وزادوا من نسبة الكاروتين بالجلد لديهم بنسبة 21.6%.

وقال د. سوريش ماثيوز، الباحث الرئيسي في الدراسة الجديدة، وأستاذ ورئيس قسم التغذية وعلم التغذية في جامعة سامفورد إنّ "الناس قد يعتقدون أن تناول مكملاً متعدد الفيتامينات ينبغي أن يكون كافيًا، لكن هذا وحده لم يزد من تراكم الكاروتين، بل ما زاد منه مزيج من تناول الجزر والمكملات معًا على حد سواء".

لا تتردد بتناول ثلاث حصص من الجزر أسبوعيًا. Credit: DENIS CHARLET/AFP via Getty Images

فوائد تناول الجزر وأنواع أخرى من الخضار

أوضح الدكتور ساندر كيرستن، مدير قسم علوم التغذية وأستاذ كلية شلايفر فاميلي في جامعة كورنيل، غير المشارك في الدراسة الجديدة أن "تناول كمية كبيرة ومتنوعة من الخضار يرتبط بتأثيرات صحية إيجابية، حيث ينخفض ​​خطر الإصابة بجميع أنواع الأمراض المزمنة".

وذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها أن تناول الخضار يمكن أن يحمي من أمراض القلب، وبعض أنواع السرطان، والسكري، والسمنة المفرطة، وفقا لمراكز مكافحة الأمراض.

وأشار كيرستن إلى أن أنواع الخضار ذات اللونين البرتقالي والأحمر تحتوي على نسبة عالية من البيتا كاروتين، أي الكاروتينويد الذي يحوله الجسم إلى فيتامين (أ)، مضيفًا أنّ الخضار الورقية الداكنة، مثل السبانخ واللفت، تحتوي أيضًا على نسبة عالية من البيتا كاروتين.