بـ6 خطوات.. كيف تعتني بطفلك خلال الأسابيع الأولى بعد الولادة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يحتاج الأطفال، خلال الأسابيع الأولى بعد الولادة، إلى أشكال متعددة من الرعاية لضمان نموّهم بشكل طبيعي والحفاظ على صحتّهم.

ونشرت هيئة الصحة العامة في السعودية، عبر منصة "X"، بعض الخطوات الأساسية التي يجب أخذها في عين الاعتبار. وتأتي من بينها:

تطعيم الطفل

الاستجابة لإشارات الطفل

الرضاعة الطبيعية

الحفاظ على الطفل آمنًا وسالمًا

فحص صحة الطفل ونُموّه

اعتناء الأم بصحتها وعافيتها

وهناك العديد من الإرشادات الأخرى التي تنصح وزارة الصحة السعودية باتباعها للحفاظ على سلامة الطفل الجسدية. وتشمل ما يلي:

ضرورة إطعام الأطفال ببطء وتشجيعهم على تجربة أنواع جديدة من الطعام

عدم إبقاء الأطفال في الأرجوحة والعربة لفترة طويلة

تجنب إعطاء الأجهزة الإلكترونية للأطفال تحت عمر الـ18 شهرًا

التأكد من حصول الأطفال على القدر الموصى به من النوم كلّ ليلة

المحافظة على أمان الرضيع