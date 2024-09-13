من بينها تقليل مستوى السكر بالدم.. ما أبرز فوائد "شاي الهندباء"؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل ترغب في احتساء كوب ساخن من الشاي؟ رغم وجود العديد من الأنواع، مثل شاي "الماتشا"، و"الكركديه"، إلّا أن "شاي الهندباء" لا يزال يُثير فضول الأشخاص عند رؤيته على رفوف المتاجر.

ماذا تعرف عنه؟

أوضح الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" في أمريكا أن نبات الهندباء موجود في جميع القارّات، باستثناء القارة القطبية الجنوبية. وتُعدّ جميع أجزاء النبات صالحة للأكل.

ويمكن تضمينه في مختلف أنواع السلطات والشطائر، ويقوم بعض الأشخاص باستخدام النبات لتحضير "شاي الهندباء".

ويُساعد بدوره فيما يلي:

توفير مضادات الأكسدة

تُظهر الأبحاث أن نبات الهندباء يحتوي على كميات عالية من مركب الـ"بيتا-كاروتين"، وهو مضاد أكسدة، حيث يساعد في الحماية من تلف الخلايا والإجهاد التأكسدي.

تقليل الالتهابات

يحتوي نبات الهندباء على مادة "البوليفينول"، التي تتمتع بخصائص مضادّة للالتهابات، وفقًا لموقع "Cleveland Clinic" الإلكتروني في أمريكا.

تنظيم ضغط الدم

إذا كنت تحاول التحكم في ضغط الدم، فهناك بعض العلامات الواعدة التي تشير إلى أن شاي الهندباء قد يكون مفيدًا، بفضل مستويات البوتاسيوم الموجودة فيه.

تنظيم سكر الدم

أظهرت الدراسات أن شاي الهندباء قد يؤثر على تنظيم عملية التمثيل الغذائي للدهون والسكر. وقد يكون ذلك مفيداً لمرضى السكري من النوع الثاني.

ونوّه موقع "Cleveland Clinic" الإلكتروني في أمريكا إلى أن هناك بعض الأدوية التي قد تتفاعل مع الشاي، مثل:

مُميّعات الدم

بعض المُضادّات الحيوية

مُدرّات البول

بعض أدوية القلب وضغط الدم

نبات الهندباء

أشار موقع "Mount Sinai" الإلكتروني إلى أن نبات الهندباء يُعتبر مصدرًا غنيًّا بالفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين "أ"، وفيتامين "ب"، وفيتامين "سي"، وفيتامين "د"، والحديد، والبوتاسيوم، والزنك.

واستُخدم النبات في العديد من الأنظمة الطبيّة التقليدية، بما في ذلك الطب الأمريكي الأصلي والطب العربي التقليدي، وفقًا للموقع الإلكتروني الرسمي "Gov Info" في أمريكا.

وكان نبات الهندباء يُستخدم تاريخيًا، وبشكل شائع، لعلاج أمراض الكبد، والكلى، ومشاكل الطحال. واستُخدم أيضًا بشكل أقل شيوعًا لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي والأمراض الجلدية.

ويُعتبر استهلاك النبات آمنًا بشكل عام. ومع ذلك، وردت بعض التقارير عن حدوث اضطرابات في المعدة والإسهال، كما يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه الهندباء.

ويجب على الأشخاص المصابين بالتهاب أو عدوى في المرارة، أو انسداد القنوات الصفراوية، تجنب تناول نبات الهندباء.