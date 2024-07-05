من هم الأشخاص الذين يجب عليهم تجنب شرب الشاي بعد الطعام مباشرة؟

ربما سمعت أو حتى قرأت العديد من المقالات التي تنصح بعدم شرب الشاي بعد تناول الطعام. ولكن، أوضح أخصائي التغذية العلاجية، علي الحداد، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية، أن لا أساس لها من الصحة.

في الواقع، يعود الشاي بالعديد من الفوائد الصحيّة على جسم الإنسان، وتحديدًا عند شربه بعد الطعام.. فما أبرزها؟

تهدئة الجهاز الهضمي

تهدئة الأمعاء

تهدئة القولون

تعديل المزاج

ولكن، إذا كنت تُعاني من فقر الدم، فمن الأفضل "تأجيل" شرب الشاي لموعد آخر، وليس تجنبه بحسب ما ذكره الحداد، خاصة بعد تناول وجبات غنيّة بالحديد، مثل اللحوم.